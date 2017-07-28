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Meclis Üyesi Kara, Başkan Kurt'u Hamamyolu'na davet etti

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:27
Meclis Üyesi Kara, Başkan Kurt'u Hamamyolu'na davet etti
Meclis Üyesi Kara, Başkan Kurt'u Hamamyolu'na davet etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Meclis üyesi AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Adem Kara, Odunpazarı Belediyesi'nin yürüttüğü Hamamyolu Projesini eleştirerek, Başkan Kurt'u Hamamyolu esnafıyla yüz yüze gelmeye davet etti
Söz konusu projenin Eskişehirlilerin ihtiyaçları gözetilmeden tasarlandığını belirten Kara, "Projenin paydaşlarıyla yeterli diyalog kurulmamıştır. Proje, kelimenin tam manasıyla bir çevre katliamına dönüşmüştür" dedi.
Belediyelerin asli vazifeleri arasında park ve yeşil alanlar yapmak olduğunu ifade eden Kara, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Hamamyolu Eskişehirli vatandaşlarımız için şehir merkezinde ve yeşillikler içinde bir yerdi. 60 - 70 yıllık tarihi ağaçlar altında dinlenilen, alışveriş yapılan bir cazibe merkezi idi. Şimdi Hamamyolu ağaç eksiltmeler ve beton dökmelerle bu cazibesini kaybetmiştir. Kimsenin içeri giremediği ve bilgi alamadığı bu projede, Eskişehirlilerin görebildiği beton bir ucube köprü vardır. Bir de vatandaşların basabildiği toprak ve yeşil alan sökülerek, üzerine beton atılmıştır. Atılan beton da 10-15 santimetre kalınlığında pahalı ve aşırı yüksek kaliteli bir betondur. Bu betonun sökülmesi bile çok zordur. Artık insanlar Hamamyolu'nda yeşile değil, betona basacaktır. Yeşili çoğaltmak ve yaşatmak tüm belediyeler için çok önemlidir. Ancak Odunpazarı Belediyesi bunun tam tersini yapmakta, adeta hasat yapan biçerdöver gibi elindeki yeşil alanları yok etmektedir."
Cesareti olan Hamamyoluna gelsin
CHP kanadından söz konusu projenin sürekli allanıp pullanmaya çalışıldığını da kaydeden Kara, "Şimdi içlerinden birisi çıkmış bize sallıyor. AK Parti ekonomiyi batırmış, ekonomik kriz varmış da o yüzden Hamamyolu'ndaki esnaf kepenk kapatıyormuş. Türkiye genelindeki hayali krizleri bir tek Hamamyolu'nu mu vurmuş? Madem kriz varmış, bir tek Hamamyolu'nu mu vurmuş? Evet, ortada bir kriz vardır ve onun adı CHP'li Odunpazarı Belediyesi'dir" dedi.
Dünyanın her tarafında belediyelerin halkla istişare ederek önemli kararlar aldığını vurgulayan AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Adem Kara, sözlerini şöyle tamamladı; "Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Odunpazarı İlçe Başkanı Sallarel var. Bu iki isme çağrımdır, dışarıdan sallayarak siyaset olmaz. Siyaset cesaretle olur. Siyaset halk için ve halk yararına olur. Biz halkın içindeyiz. Daha yeni Hamamyolu esnafını ziyaret ettik. Ama onlar kapalı kapıların ardında kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü milletin yüzüne bakmaya korkuyorlar. Cesaretleri varsa Hamamyolu'na çıksınlar. Halkın arasına karışsınlar. Esnafı ziyaret etsinler, konuşsunlar. Bu da yetmez, bölgeye alışverişe gelenlerle sohbet etsinler. Veya Hamamyolu'nu gezmeye gelen vatandaşımızla konuşsunlar."
(AS

28.07.2017 15:29:43 TSI
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