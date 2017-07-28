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Kastamonu'da çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyünde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan köylülerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Denizkonak Köyünde İsmet Yavuz'a ait fındık bahçesinde meydana gelen yangın köylülerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. İsmet Yavuz tarafından fındık bahçesinin içinde kesilen otların yakılmak istenmesi ile bir anda etrafa yayılan alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm bahçeyi kapladı. Çıkan yangına Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Olay yerine ulaşan köylülerin ilk müdahalesi ve yoğun çabası ile yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıcak havada yangının tekrar başlama riski olduğu için soğutma çalışmalarında bulundu. Meydana gelen yangın sonrası fındık bahçesindeki fındık ağaçlarının çoğunluğu zarar görürken, yangının Denizkonak Köyündeki evlere ve ormana yakın bir yerde yaşanması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer, ormana yakın alanlarda ateş yakılmaması için vatandaşları uyardı.

(Vİ-Y)



28.07.2017 15:36:54 TSI

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