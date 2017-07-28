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Gülşen Bolu'ya geliyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet, 6'ıncı yıl kutlamasında sanatçı Gülşen'i sevenleriyle buluşturacak.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway Outlet 6'ıncı yılını kutluyor. 2011 yılında faaliyete başlayan ve vizyonunu, dünyada paydaşları açısından en değerli ve sürdürülebilir bir alışveriş merkezi olarak belirleyen ve açıldığı günden beri milyonlarca ziyaretçi ağırlayan HighWay Outlet, 6. yıl kutlamasında sanatçı Gülşen'i sevenleriyle buluşturacak. Yarın alışveriş merkezinde mini bir konser verecek olan pop müziğin güçlü sesi Gülşen, konser sonrası hayranlarıyla fotoğraf çektirip, imza dağıtacak.

Sanatçı Gülşen'in mini konser ve imza günü etkinliğinin 29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacağı ve tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

(FC-RFK-Y)



28.07.2017 15:37:20 TSI

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