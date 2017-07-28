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Özalp ilçesinde iş yeri denetimi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinin denetimi yapıldı.

Özalp Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini denetleyerek ruhsat, vergi levhası ve işletme kayıt belgesi olmayan esnafa uyarıda bulundu. Ekipler, ayrıca reyonlarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ederek, tarihi geçmiş ürünleri topladı. Konu ilgi açıklama yapan ekipler, bu tür denetimlere devam edeceğini ve tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu iş yerlerine cezai işlem uygulanacağını söylediler.

(MSA-Y)



28.07.2017 15:37:30 TSI

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