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Sokakta idrar yapma kavgasındaki cinayet şüphelileri adliyede



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sokakta idrar yapma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden olan şüphelileri adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Barış A., düğün davetiyesini bir yakınına vermek için Erenköy mahallesi Aydıntan sokağa arkadaşları Mustafa Ç. (25) ve İsmail Pişmiş (27) ile geldi. arış A., park halindeki bir kamyonun arkasına gidip idrarını yaptığı sırada evinin balkonunda oturan Cengiz A, (49), duruma tepki göstermiş, ardından aralarında tartışma başlamıştı. Büyüyen tartışma sonrasında Cengiz A., oğlu L.A. (16) ile birlikte sokağa inerek, Barış A., Mustafa Ç. ve İsmail Pişmiş'le "idrar yapma" meselesi yüzünden kavga etmeye başladılar. Bu sıra baba oğul yanlarında bulunan bıçak ile Barış A., Mustafa Ç. ve İsmail Pişmiş'i yaraladı. Ağır yaralanan İsmail Pişmiş, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan baba Cengiz A. ve yaşı küçük oğlu L.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(MSY-AS-Y)



28.07.2017 15:39:34 TSI

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