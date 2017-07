YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekvando Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri Karaman'da yapıldı

KARAMAN (İHA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri 26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Karaman'da tamamlandı.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonunda yapılan seçme müsabakalarında, 53 ilden 200 sporcu yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli takım formasını giyebilmek için ter döktü. Kadınlar ve erkeklerde 10'ar kategoride yapılan ve iki gün süren seçme müsabakalarında alınan sonuçların ardından ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular belirlendi. İki gün boyunca bir birinden zorlu ve çekişmeli mücadelelere sahne olan seçme müsabakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 37 hakem görev aldı. İlk günden son güne kadar müsabakalarda başarılı bir grafik çizen deneyimli hakemler, verdikleri kararlarla takdir topladı.



"Türkiye'yi Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında temsil edecekler"

Kadınlarda ve erkeklerde toplam 10'ar kategoride yapılan seçme müsabakalarında birincilik mücadelesi veren sporcuların heyecanına antrenörlerde ortak oldu. Tekvando Yıldız Milli Takımının kadrosunun şekilleneceği önemli organizasyonda sporcuların heyecanına ortak olan antrenörler, alınan ve kaybedilen her puanda adeta sporcularla birlikte mücadele etti. Müsabakalara damgasını vuran antrenörlerin bu heyecanı ise seçmelerde hafızalara kazınan renkli görüntüler arasında yerini aldı. Seçmeler sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular Mısır'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında, ikinci olan sporcular ise Macaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonlarında milli forma altında ülkemizi temsil edecek.

Milli takım seçme müsabakalarının Karaman'da yapıldığı için memnun olduklarını belirten Tekvando İl Temsilcisi Ali Can, "Böyle önemli bir organizasyona Karaman olarak ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Yıldız milli takım kadrosunun şekilleneceği müsabakalarda bir birinden değerli ve yetenekli sporcularımızı izleme fırsatı bulduk. İlimiz adına da 3 değerli sporcumuz milli forma için ter döktü. Sporcularımızın tecrübe eksikliği olmasına rağmen milli sporcular içerisinde üçüncü tura kadar yükselmeleri gelecek adına büyük bir başarı. Önümüzde çok önemli bir Gençler Türkiye Şampiyonası var. Samsun'da yapılacak olan şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Milli forma için ter döken tüm sporcuları tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için her şeyini ortaya koyan, milli forma için ter döken centilmen sporcularımızı ortaya koydukları mücadelen dolayı kutluyorum. 2 gün boyunca devam eden seçmelerde misafirlerimizi ilimizde en iyi şekilde ağırlayarak müsabakaları sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim nasip ederse buradan seçilen sporcularımızı Avrupa ve Dünya şampiyonlarında birincilik kürsüsünde görmek istiyoruz. Yıldız Milli Takım seçme müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

