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Atanan öğretmenler görev yerlerine gelmeye başladı

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:40
Atanan öğretmenler görev yerlerine gelmeye başladı
Atanan öğretmenler görev yerlerine gelmeye başladı

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine atanan 79 sözleşmeli öğretmen, göreve başlama işlemlerini yapmak üzere ilçeye gelmeye başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen sözleşmeli öğretmenler, evraklarını oluşturulan kayıt komisyonuna teslim etti. İlçeye gelen öğretmenlerin heyecanlı oldukları ise dikkatlerden kaçmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, atanan öğretmenlerin ilçeye geldiğini belirterek, "2017 yılı yaz döneminde ilçemize atanan 79 sözleşmeli öğretmenin evrak teslimi komisyonumuzca alınmaya başlandı. Ataması yapılan öğretmenlerimiz, arşiv araştırmalarının ardından 14 Ağustos itibariyle görevlerine başlayacak. Müdürlük olarak ilçemize gelen öğretmenlere her türlü hizmet kurumumuzca verilerek gerekli işlemleri konusunda kolaylık sağlanmıştır" dedi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinden gelen Selin Denk isimli öğretmen, ilçeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Adilcevaz'a atamam yapılmasından dolayı çok mutluyum. İlçede çok güzel bir şekilde karşılandık. Biraz heyecan var. İnşallah doğuda öğretmenlik yapmak bizler için çok güzel olacak. Herkes burada bizlere çok yardımcı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve komisyon çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)

28.07.2017 15:41:49 TSI
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