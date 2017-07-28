ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Demir mutluluğunu bütün Uşakla paylaştı

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:41
Vali Demir mutluluğunu bütün Uşakla paylaştı
Vali Demir mutluluğunu bütün Uşakla paylaştı

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Salim Demir kendisine hoş geldin ziyaretinde bulunan kişi kurum ve kuruluşların getirdikleri çiçekleri düzenlediği bir toplantıyla dernek, vakıf ve bazı sosyal kurumlara hediye etti.
Uşak Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Demir; "Bundan önceki görev yerlerimde de bu uygulamayı yapmıştım burada da aynısını yine yapmak için beraberiz. Malumunuz yeni göreve başlayanlara böyle çiçekler getiriliyor. Bunlar sayı olarak da biraz fazla olduğu için fazla kullanılamıyor ağırlıklı olarak sosyal hizmet kuruluşlarımız var bir de bunun yanında çocuk evlerimiz var ağırlıklı olarak 11 tane bu çiçekleri buralara vermek istiyoruz. Bir de bunun yanına vali yardımcılarımızın özellikle görüştüğü sivil toplum derneklerimiz ve vakıflarımız var onların da bazılarına vereceğiz.
Burada şöyle düşünüyoruz, olayın iki boyutu var, birincisi insanlar yeni göreve başlayanlara bir jest olsun, onlarla bir tanışma görüşme vesilesi olsun diye bu çiçekleri getiriyorlar. Biz de onların yaptıkları bu hayrı ikiye katlamak istiyoruz. Bunları uygun yerlere göndererek onlarla beraber bu işe ortak olmak istiyoruz" dedi.
Vali konuşmasının ardından gazetecilerin tavsiyesi üzerine Uşak'ta bulunan derneklerin isimlerini teker teker okutarak çiçek verilmesi istenen dernekleri birer birer belirledi. Vali Demir konuşmasının ardından hediye gelen ve kendisinin de hediye edeceği çiçeklerle birlikte fotoğraf çektirdi.
(BK-MB-Y)

28.07.2017 15:42:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Devlet arazisinde Hint keneviri ekmişler
YEREL

DEVLET ARAZİSİNDE HİNT KENEVİRİ EKMİŞLER
şak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Yalçın Atlı görevinden alındı
YEREL

ŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ UZM.DR. YALÇIN ATLI GÖREVİNDEN ALINDI
AK Parti Uşak İl Başkanı Kuş: &quot;Basınımız özgür bir şekilde mesleğini icra etmektedir&quot;
YEREL

AK PARTİ UŞAK İL BAŞKANI KUŞ: "BASINIMIZ ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE MESLEĞİNİ İCRA ETMEKTEDİR"
Vali Demir; &quot; Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları 1.sınıftır&quot;
YEREL

VALİ DEMİR; " TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÜTÜN VATANDAŞLARI 1.SINIFTIR"
Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Dalkıran; &quot;Bir olursak çok daha iyi sonuçlar elde ederiz&quot;
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİ DALKIRAN; "BİR OLURSAK ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDERİZ"
Sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat
YEREL

SICAK HAVALARDA SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT