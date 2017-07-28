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Vali Demir mutluluğunu bütün Uşakla paylaştı



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Salim Demir kendisine hoş geldin ziyaretinde bulunan kişi kurum ve kuruluşların getirdikleri çiçekleri düzenlediği bir toplantıyla dernek, vakıf ve bazı sosyal kurumlara hediye etti.

Uşak Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Demir; "Bundan önceki görev yerlerimde de bu uygulamayı yapmıştım burada da aynısını yine yapmak için beraberiz. Malumunuz yeni göreve başlayanlara böyle çiçekler getiriliyor. Bunlar sayı olarak da biraz fazla olduğu için fazla kullanılamıyor ağırlıklı olarak sosyal hizmet kuruluşlarımız var bir de bunun yanında çocuk evlerimiz var ağırlıklı olarak 11 tane bu çiçekleri buralara vermek istiyoruz. Bir de bunun yanına vali yardımcılarımızın özellikle görüştüğü sivil toplum derneklerimiz ve vakıflarımız var onların da bazılarına vereceğiz.

Burada şöyle düşünüyoruz, olayın iki boyutu var, birincisi insanlar yeni göreve başlayanlara bir jest olsun, onlarla bir tanışma görüşme vesilesi olsun diye bu çiçekleri getiriyorlar. Biz de onların yaptıkları bu hayrı ikiye katlamak istiyoruz. Bunları uygun yerlere göndererek onlarla beraber bu işe ortak olmak istiyoruz" dedi.

Vali konuşmasının ardından gazetecilerin tavsiyesi üzerine Uşak'ta bulunan derneklerin isimlerini teker teker okutarak çiçek verilmesi istenen dernekleri birer birer belirledi. Vali Demir konuşmasının ardından hediye gelen ve kendisinin de hediye edeceği çiçeklerle birlikte fotoğraf çektirdi.

(BK-MB-Y)



28.07.2017 15:42:45 TSI

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