Türk Kültürünü tanımak için Konya'ya geldiler

Türk Kültürünü tanımak için Konya'ya geldiler



KONYA (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, Türkçe dersi görüyor.

Türkoloji bölümünde eğitim gören İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya ve Yunanistan'dan gelen yaklaşık 20 öğrenci, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma imkanı da buluyor.

SÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı yaptığı açıklamada, Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında, Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında protokol imzalandığını söyledi. Bu protokol çerçevesinde, gelen öğrencilerin, Türkiye'yi gezme, görme ve Türkçe'yi tanıma, öğrenme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Prof. Dr. Aşcı, "Asıl amaç, 3 haftalık program sürecinde, Türk kültürünü öğretmek. Bugün, misafir öğrencilerimize Selçuk Üniversitesinde Türkçe dersleri verildi. Bunun yanı sıra Selçuk Üniversitesi gezdirildi. Sonrasında, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Kara'nın daveti üzerine rektörlüğe gelindi ve onların daveti üzerine bir yemek organize ediliyor. Ardından, Mevlana Türbesi ziyaret edilecek ve orada çekimler yapılacak. Sonrasında, Meram Belediyesi Başkanı Fatma Toru, bizleri yoğun programı nedeniyle ağırlayamıyor ama 80 Binde Devri Alem Parkı'nda gezi düzenlenmesine katkıları bulundu. Bugün, Meram Bağları, Meram Belediyesi Şehrin Tasarım Atölyesi de gezilecek" diye konuştu.



"Her gün farklı farklı aktivitemiz bulunuyor"

Prof. Dr Aşcı, at biniciliği, ebru sanatı, okçuluk, Konya'nın yöresel yemeklerinin tanıtılmasının yanı sıra; Sille, Bilim Merkezi gibi Konya merkezde yer alan önemli mekanlara gezi düzenleneceğini belirtti. Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerine de gezi gerçekleştirileceğini aktaran Prof. Dr. Aşcı, "Aynı zamanda Çumra'da Çatalhöyük görülecek. Torku Üretim Tesisleri ziyaret edilecek. Bunun dışında Kapadokya gezimiz var. Eğirdir Kovada Kanyonu'na gezimiz var. Her gün farklı farklı aktivitelerimiz var. Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Koordinatörü Okutman Meral Doğru misafir öğrencilere Türk kültürünü canlı canlı yaşatarak öğrettiklerini dile getirdiler. Türk müziklerini dinleyerek oyunlarını oynayarak, filmleri, izleyerek, Türk yemeklerini tadarak ve yaparak, Konya'yı gezerek tanıtacaklarını dile getirdiler. Türkçe'ye, Türk kültürüne, Türk diline ait olan her şeyi öğrencilerimize sunuyoruz şeklinde de ifade ettiler. Üniversitemizin, her türlü imkanından yararlanıyorlar" şeklinde konuştu.

Bugünkü programa, SÜ-TÖMER okutmanlarından Aydın Göktaş ve Yunus Emre Enstitüsü'nün görevlendirmiş olduğu rehber Ayşenur Yaylacı da eşlik ediyor.

28.07.2017

