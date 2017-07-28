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AYTO Akademi'de proje eğitimleri gerçekleştirildi

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:43
AYTO Akademi'de proje eğitimleri gerçekleştirildi
AYTO Akademi'de proje eğitimleri gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AYTO Akademi tarafından organize edilen Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanı Songül Mercik eğitmenliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan "Proje Hazırlama Eğitimi" ile TKDK 2014-2020 IPARD Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı bilgilendirme toplantıları Aydın Ticaret Odası toplantı salonlarında gerçekleştirildi.
Proje Hazırlama Eğitimi kapsamında, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?, Sorun Analizi/Grup Çalışması, Hedef Analizi/Grup Çalışması, Paydaş ve Strateji Analizi, MÇM Hazırlanması, Faaliyet Planlaması ve Bütçeleme, Grup Çalışmaların Sunumu ile Başvuru Formu Doldurulması ve Genel Değerlendirme başlıklarında verilen eğitim sonunda katılımcılar "Proje Hazırlama Eğitimi" sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Öğleden sonra yapılan TKDK 2014-2020 IPARD Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı bilgilendirme toplantısında ise desteklenecek sektörler, destek oranları ve destek bütçeleri hakkında bilgiler verildi. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması fasıllarında yüzde 50 oranında destek sağlanacağının belirtildiği toplantıda toplan destek bütçesinin de 122 milyon 177 bin 559,22 Avro olacağının altı çizildi.
Aydın'ın teşvik bölgesi sıralamasında 2. bölgede olmasının yarattığı dezavantaj ortadayken bir de devletin hibe ve teşviklerinden yararlanmak için istekli olmadığının altını çizen AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "Proje sunmak konusunda TR32 bölgesi içersinde Denizli ve Muğla'nın gerisinde bulunuyorduk. Aydın Ticaret Odası olarak bu durumu tersine çevirmek için 2013 yılından bu güne kadar GEKA ve diğer hibe kuruluşlarına 20'nin üzerinde proje yazdık. Kabul edilen projelerimizle üyelerimizin ticari hayatlarını geliştirmek için organizasyonlar gerçekleştirdik. Bugün başlayan eğitimimizle üyelerimizin de proje yazarak kendi işlerine kaynak yaratmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Sonuçta devletin verdiği bu teşvik ve hibeler yine bizlerin ödediği vergiler ile oluşturulan kaynağın geri dönüşü. Umuyorum Aydın önemli projelerle önemli destekleri alacaktır" dedi.
(MB-E)

28.07.2017 15:44:44 TSI
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