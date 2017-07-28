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Kastamonu'da Teleferik Projesinin temeli atılacak

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:47
Kastamonu'da Teleferik Projesinin temeli atılacak
Kastamonu'da Teleferik Projesinin temeli atılacak

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan Teleferik Projesi'nin temeli 29 Temmuz Cumartesi günü atılacak.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettiği Teleferik Projesi'nin temeli 29 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da atılacak.
Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesini birbirine bağlayacak olan Teleferik Projesinin 8 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Dev proje tamamlandığında Kastamonu'nun eşsiz tarihi dokusu gök yüzünden seyretme imkanı yakalanacak" dedi.
Hedeflerinin tarihi Kastamonu'yu gün yüzüne çıkartmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Oluşturacağımız turizm bölgesini çeşitli projelerle desteklemeliyiz. Teleferik Projemiz tarihi projelerimizi destekleyecek projelerden bir tanesi. Proje tamamlandığında hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz Tarihi Kastamonu'yu gök yüzünden seyretme imkanı bulacaklar. Turistler ve hemşehrilerimiz tarihi Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında 5 dakikalık seyrine doyum olmayacağına inandığım bir yolculuk gerçekleştirecekler. Bizler gelecek nesiller için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Daha Kastamonu'da yapacağımız çok iş kazandıracağımız çok eser var. Yaptığımız her çalışmayı destekleyerek bizlere güç veren hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor onlardan aldığımız enerjiyle bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teleferik projemizin Saat Kulesi cephesindeki ayağında atacağımız temel atma törenimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projemiz en kısa zamanda tamamlanacaktır" diye konuştu.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) finansal açıdan desteklediği proje 240 gün (8 ay) içerisinde tamamlanacak. Proje kapsamında 1033 metre uzunluğunda 6 kişilik Sabit Kleminli Grup Gondol teleferik hattı kurulacak. Teleferik günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak. Teleferik hattının iki ucuna inşa edilecek binalar Kastamonu mimarisine uygun çizgiler taşıyacak.
(Vİ-Y)

28.07.2017 15:49:05 TSI
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