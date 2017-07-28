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GEKA 97. yönetim kurulu toplantısı, Denizli'de gerçekleştirildi

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:49
GEKA 97. yönetim kurulu toplantısı, Denizli'de gerçekleştirildi
GEKA 97. yönetim kurulu toplantısı, Denizli'de gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 97. Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli'de gerçekleştirildi.
GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Esengül Civelek'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, öncelikle Valiler Kararnamesi ile görev yerleri değişen Aydın eski Valisi Ömer Faruk Koçak, Denizli eski Valisi Ahmet Altıparmak ve Muğla eski Valisi Amir Çiçek'e, hem görev yaptıkları illere hem de GEKA'ya sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Bunun yanında GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin dönüşümlü olarak senede bir defa değiştiğine vurgu yapan Vali Civelek, dönem başkanlığı görevinin Muğla Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne geçtiğini belirtti. Görevini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e devrettiğini ifade eden Vali Civelek, Vali Köşger'e yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca, şu an Denizli Valisi olarak görev yapan Hasan Karahan'a da yeni görevlerinde başarılar dileyen Muğla Valisi Civelek, sözü yeni GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e verdi.
Vali Köşger de Muğla Valisi Esengül Civelek'e teşekkür edip, kendisine ve Denizli Valisi Hasan Karahan'a yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Toplantının gündem maddelerini aktaran ve Ajansın çalışmalarından bahseden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla Ajansın yürüttüğü Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran dönemlerinde toplam 37 adet proje başvurusunun başarılı olarak ilan edildiğini belirtti. Vali Köşger, önümüzdeki dönemlerde de bölgedeki tüm kurumların Teknik Destek Programından yaralanmasını beklediklerini söyledi.
(İHA-SÇ-Y)

28.07.2017 15:51:02 TSI
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