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Altınordu'da alt yapı reformu

- Ordu Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl Kasım ayında başladığı alt yapı çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "Şu ana kadar planlanan çalışmaların yüzde 75'ini tamamladık. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Altınordu ilçesinin alt yapısını yenilemeye yönelik başlatılan 101 kilometrelik alt yapı yatırım projesinin yüzde 75'i tamamlandı.

Altınordu ilçesinde yarım asırdır kangren haline gelen alt yapı sorununu kökten çözmek için geçen yıl Mayıs ayında ilk kazması vurulan projenin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların Kasım ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Şu ana kadar planlanan çalışmaların yüzde 75'ini tamamladık. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin kangren hâle gelen sorunlara çözüm üretmeye devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Altınordu ilçesinin en büyük alt yapı yatırım projesinde çalışmalarımız sürüyor. Proje dâhilinde, 71 km içme suyu hattı ve 30 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 101 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon alt yapı yatırımını hizmete sunacağız. Toplam maliyeti 10 milyon 288 bin 565 euro olan projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği Hibe Fonu, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yüzde 9'u da OSKİ Genel Müdürlüğünce karşılanacak" diye konuştu.



"Projenin yüzde 75'i tamamlandı"

101 kilometrelik alt yapı yatırım projesinin yüzde 75'inin tamamlandığını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "71 km'lik içme suyu hattının 53.50 km'sini ve 30 km'lik kanalizasyon hattı çalışmasının ise 22 km'sini tamamladık. Avrupa Birliği Hibe Fonu kapsamında yapımına başlanılan projenin tamamlanmasıyla birlikte Altınordu ilçe merkezinde su ve kanalizasyon sorunu tarihe karışacak. Proje kapsamında ayrıca 3 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi inşa edilirken, 12 adet terfi merkezinin de modernizasyonu gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin kronikleşen sorunlarına iki yılda ciddi çözümler bulduk ve bulmaya da edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kasım ayında bitecek

Altyapı çalışmalarının devam etmesinden dolayı araç ve yaya ulaşımında bazı sorunların kamuoyunda gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bu yılın Kasım ayında alt yapıyı tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın bir an önce sona ermesini isterdik ancak kazılan her noktada geçmişin izlerini görüyoruz. Paslı, tıkanmış ve kullanılamaz hâle gelmiş boruları kamuoyuna göstererek yürüttüğümüz çalışmada ne denli hassas davrandığımızı sunmuştuk. Alt yapıyı tamamladığımız bölgelerimizde, ara vermeden asfalt dökümüne geçiyoruz. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(MAK-SLH-Y)



28.07.2017 15:57:29 TSI

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