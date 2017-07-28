ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

360 derece sanal gerçeklik darbe tırı Tokat'ta

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:59
360 derece sanal gerçeklik darbe tırı Tokat'ta
360 derece sanal gerçeklik darbe tırı Tokat'ta

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirdiği darbe girişiminin anlattığı '360 derece, karanlık gece' adlı tır Tokat Cumhuriyet Meydanında halkın ziyaretine açıldı.
Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "360 derece, karanlık gece" adlı tırda darbe girişimiyle ilgili görüntülerin üç boyutlu ve harekete duyarlı videoların sanal gerçeklik gözlüğüyle izlenebiliyor. Vatandaşlar, 3D gözlükleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebiliyor.
(Nİ-UY-Y-)

28.07.2017 16:01:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zile'de gençlik festivali
YEREL

ZİLE'DE GENÇLİK FESTİVALİ
Kaymakam Üçer'den vatandaşlara duyarlılık çağrısı
YEREL

KAYMAKAM ÜÇER'DEN VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI
Paranın geçmediği giyim market ile iki bin aileye ulaşıldı
YEREL

PARANIN GEÇMEDİĞİ GİYİM MARKET İLE İKİ BİN AİLEYE ULAŞILDI
Tokat'ta, tıbbi genetik polikliniği açıldı
YEREL

TOKAT'TA, TIBBİ GENETİK POLİKLİNİĞİ AÇILDI
Vali Toraman Erbaa'da incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TORAMAN ERBAA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU