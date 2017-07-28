360 derece sanal gerçeklik darbe tırı Tokat'ta
(Fotoğraflı)
Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirdiği darbe girişiminin anlattığı '360 derece, karanlık gece' adlı tır Tokat Cumhuriyet Meydanında halkın ziyaretine açıldı.
Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "360 derece, karanlık gece" adlı tırda darbe girişimiyle ilgili görüntülerin üç boyutlu ve harekete duyarlı videoların sanal gerçeklik gözlüğüyle izlenebiliyor. Vatandaşlar, 3D gözlükleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebiliyor.
(Nİ-UY-Y-)
28.07.2017 16:01:38 TSI
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