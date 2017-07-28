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Atakum'un üreten kadınları Ankara'da



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SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından yürütülen 'Üreten Kadın Güçlü Atakum' projesi, Türkiye genelinde yürütülen 400'den fazla proje arasından sergilenmeye değer 80 proje arasına girerek, Ankara'da düzenlenen "Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor" 2. Proje Fuarı'na davet edildi.

Atakum Belediyesinin kadınların işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesini amaçlayan, işgücü piyasasına ulaşmada zorluk yaşayan ve yaşları 25-64 arasında değişen 50 Atakumlu kadın kursiyer ile hayata geçirdiği 'Üreten Kadın Güçlü Atakum' projesi, başkent Ankara'da düzenlenen 'Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor' 2. Proje Fuarında ilgi odağı oldu.



"Kadınlarımızın yanındayız"

Projenin sergilenmeye değer bulunarak fuara davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen, kapsamlı eğitim çalışmaları, istihdama yönelik kurslar ve bilgilendirme odaklı seminerler ile devam eden projemizde önemli mesafeler kat edildi. Atakum Belediyesi olarak amacımız, kadınların sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması, bu sayede hem ekonomik hem de sosyal hayat içerisindeki yerlerini almalarıdır. Bu hedef doğrultusunda geldiğimiz nokta, diğer belediyelere de örnek oluyor. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Her zaman kadınlarımızın yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.



Avrupalılar hayran kaldı

Hem Atakum'un tanıtıldığı hem de Atakumlu kadınların 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ürettikleri çini tabakların yer aldığı Atakum Belediyesi 'Üreten Kadın Güçlü Atakum' projesi standı, Avrupa'dan gelen temsilciler, Türk bürokratlar ve vatandaşlardan tam not aldı. Stantta ayrıca ziyaretçilere Samsun'un tanıtımına katkı sağlamak için ikram edilen nokul eşliğinde, Atakum Belediyesi ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Projeler çok başarılı

Fuar açılışındaki konuşmasında projelerin kendilerine canlı laboratuvar imkanı sağladığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Program Otoritesi Başkanı Kürşat Arat, "Burada hayata geçirilen projelerin birçoğu pilot uygulama olarak da değerlendirilmektedir. Çok başarılı projelerle karşılaştık. Bu projeler, istihdam seferberliğimizin, ekonomik reformlarımızın bir parçası olarak da kullanabileceğimiz doneler sağladı" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



28.07.2017 16:02:45 TSI

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