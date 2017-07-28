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Bafra'da larva ve uçkun ile mücadele

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:04
Bafra'da larva ve uçkun ile mücadele
Bafra'da larva ve uçkun ile mücadele

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediyesinin larva ve uçkun (karasinek ve sivrisinek) ile mücadelesi 10 ay boyunca aralıksız devam ediyor. Bafra Belediyesinin Mart ayında başlayan ilaçlama çalışmaları ekim ayı sonuna kadar 3 ayrı ekiple sürdürülüyor.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İlçemizin coğrafi yapısı nedeniyle larva ve uçkun mücadelemize çok önem veriyoruz. Bu mücadelemizde Büyükşehir Belediyemiz ile de koordineli çalışıyoruz. Larva ve uçkunlarla mücadelemiz mart ayında başlıyor. Öncelikli olarak rögarlar, su birikintisi ve gölet olan alanlarda ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar periyodik olarak devam ediyor. Daha sonra mayıs ayında kanallar ilaçlanıyor. Bu çalışmalar göz önünde olan çalışmalar değil. Ama başlangıç ve çok önemli çalışmalardır. Mart ayında başlayan süreçte veterinerimizin başında olduğu 3 ayrı ekibimiz etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Haziran ayının girmesinden sonra ise uçkun dediğimiz karasinek ve sivrisineklerle mücadelemiz devam ediyor. Tüm çalışmalar Ekim ayının sonuna kadar aralıksız sürüyor. Bu süreçte de 3 ayrı ekibimiz ilaçlama yapmaktadır. Yaptığımız çalışmalardan çok olumlu sonuçlar almaktayız. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

28.07.2017 16:05:45 TSI
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