Başkan Uğur Bandırma esnafıyla buluştu

BALIKESİR (İHA) - Bandırma Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediye çalışma projelerini anlattı. Toplantıda Bandırma Endüstri ve Yüksek Teknoloji ile liman projesi hakkında bilgilerde veren Başkan Uğur, proje önündeki zeytinlik engeli için Bandırma kamuoyuna Ankara'ya çıkartma çağrısında bulundu. Uğur, "Bandırma'ya gelecek olan yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım için gelin ilçedeki zeytinlik alanların yatırıma açılması için Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve muhalefet liderleri ile görüşelim. 3 günde kanunu çıkartarak yatırımların önünü açalım" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma Ordu Caddesi esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bandırma Ticaret Odası tarafından organize edilen ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Borsa Başkanı Halit Sezgin, Ak Parti Milletvekili Cemal Öztaylan ve Ordu Caddesi esnafı katıldı. Toplantıda Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma'ya yönelik projeleri hakkında bilgiler vererek Ordu Caddesi üzerinde yapılacak olan hemzemin geçit düzenlemesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ordu Caddesi esnafı bilgilendirildi

Bandırma'nın Ordu Caddesi üzerine yapılması planlanan hemzemin geçit konusunda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Uğur, "Ordu Caddesi'ni Büyükşehir sorumluluğuna aldık. burayı prestij bir cadde haline getirelim istiyoruz. Elektrikli sinyalizasyon hattı çalışacak. Bununla sıkıntılar çıkacak. 2016 yılında günde 28 defa tren geçiyor. Bariyerler 6 dk. kapanıyor. 3 saatte yakın günde. Bu 28 defa bariyerlerin kapanması 60'ı bulacak. Ordu Caddesi'nden geçen araç sayısı 24 bin 350. o nedenle buraya geçit yapmak lazım. İhalesi 24 Ağustos'ta yapılacak. 145 metre boy, 5 aralıklı. En yüksek noktası 8.20 olacak şekilde. Ortasında parklanma olabilecek. Esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Engelli, çocuklar ve yaşlılar için asansörde olacak. Alışverişe gelenlerin park edebileceği bir geçit yapılacak. Biz buraya bu geçidi yapmazsak burası çıkmaz sokak olacak. Buranın aydınlatması, peyzajı, herşeyini yapacağız. Bunu Balıkesir'de Doğumevi'nin olduğu yerde yaptık" diye konuştu.

Projeyi 2018 yılı içerisinde bitirmek istediklerini ifade eden Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bandırma sadece Balıkesir değil Türkiye için önemli. Biz Bandırma'yı Türkiye'nin vizyon şehri yapmak istiyoruz. Bandırma Kavşağı için Büyükşehir Belediyesi 1.5 milyon lira harcadı. Burasını Karayollarına yaptıracağız. Herşey Bandırma halkının rahatlığı için. Bu yıl içinde kavşağın ihalesini yapmak istiyoruz. Şehri bu yatırımlar ile değerli kılacağız. Yoksa araç sayısı her geçen gün artıyor. Bu projeyi 2018 yılı içersinde bitireceğiz".

Tematik Parkı dünyanın her yerinden ziyaret edecekler.

Bandırma'ya yapılacak Tematik Park projesinin hazırlandığını söyleyen Başkan Uğur, Tematik Park'ın sadece Türkiye değil dünyanın bir çok yerinden mimarlık ve mühendislikle ilgilenen insanları ilçeye çekeceğini belirtti. Başkan Uğur, "Tematik Park'ta önemli yatırımlardan. Tematik Park için TOKİ'ye 25 milyon lira ödenek aldık. Uluslararası yarışmaya çıktık ve Dünya'nın ünlü mimarlarını juri olarak tespit ettik. Geldiler gezdiler, değerlendirme için geldiler. Biz o projeyi Cannes şehrindeki MİPİM Fuarına götürdük. Park projesi için 3 milyon lira ödedik. Juri üyeleri içinde 1.5 milyon lira masraf ettik. Bandırma'nın Tasarım Parkı herkes tarafından bilinir hale geldi. Bandırma'yı vizyon şehir yapacağız diyoruz, bunun için Bandırma'yı hazırlamamız lazım. Projesi hazırlanınca ihalesine çıkacağız. Buraya bütün üniversitelerin mimarlık, mühendislik fakültelerinin uygulamalı eğitim yapacağı yer olacak. Avrupa'dan buraya öğrenciler gelip tasarım parkında uygulamalı eğitim görsün istiyoruz. Proje gelince inşaat ihalesine de çıkacağız. Bunlar Bandırma'ya değer katmak için yaptığımız işler" şeklinde konuştu.

Bandırma'daki Balpark gelirleri Bandırmaspor'a gidecek

Büyükşehir Belediyesi olarak Bandırmaspor'a da desteklerinin sürdüğünü ve süreceğini açıklayan Başkan Uğur, ilçedeki otoparkların Büyükşehir Belediyesi'ne devrolduğunu söyledi. İlçedeki Balpark gelirlerinin Bandırmaspor'a verileceğini müjdeleyen Uğur, "Bandırma'da otoparklar özel firmanındı. Buraları alıyoruz. Bandırmaspor başkanı beni aradı. Bundan sonra Bandırma'daki Balpark gelirinin hepsi Bandırmaspor'a gidecek. Tarihi binanın restorasyonu yapılıyor. Yıl sonuna kadar bitecek. Bandırmaspor'un da tekrar birinci lige çıksın istiyoruz. Bandırmalılar merak etmesin. Bizim Bandırma- Balıkesir gibi bir yarışımız yok. Bütçelere bakıyorum; mesela Almanya'dan 3 tane itfaiye arabası getirdik. Biri 3 milyon lira. Biri Balıkesir, Bandırma ve Edremit itfaiyesine gönderdik. Bir taraftan BASKİ'nin hizmetleri inkar edilemez. Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma'da çalışan kişi sayısı 360. BASKİ'nin Bandırma'da 59 aracı var. 5 milyon 600 bin lira ödeme yapmışız. Bandırma'ya 3 yılda yaptığımız yatırım 100 milyonu geçti" dedi.

Uğur'dan Ankara'ya çıkartma çağrısı

Bandırma Limanı Projesi konusunda da katılımcılara bilgi veren Başkan Uğur, Endüstri ve Yüksek Teknoloji Bölgesi ile liman projesi önündeki en büyük engelin zeytinlikler olduğunu söyledi. Bu konuda Bandırma Kamuoyunun desteği ile Ankara'ya çıkartma yapma çağrısında bulunan Uğur sözlerini şöyle söyledi:

"Bandırma için en önemli proje Port Of Bandırma. Bandırma Limanı, OSB ve endüstri ile yüksek teknoloji bölgesi. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü aradı bu konuyu görüşelim dedi. Türkiye'nin teknoloji alanlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin kimyasal madde açığı yüksek. Endüstri ve yüksek teknoloji bölgesi yapacak Türkiye'de fazla yer yok dedi. Bunların içinde en uygun yer Bandırma. Bu yatırım zeytin kanununa takıldı kaldı. Bakan Bey bana bu kanunda Bandırma Endüstri ve Yüksek Teknoloji Bölgesi zeytin kanunundan muaftır maddesi koyalım dedi. Bandırma'da zeytin ağacı sayısı 45 bin 700. Verimliliği deseniz yok. Kale Grubu, Bandırma Belediyesi'nden yeraldı. Yüksek teknoloji ürünü üretmek istiyor. Uçak parçası ve ileride uçak motoru yapacağım diyor. Kimyasal ürünler üretilmek isteniyor burada. Geçen Bandırma OSB'de bir fabrikadaydın adam dijital mürekkep üretiyor. Sen teknoloji üretmezsen cari açığı kapatamıyorsun. Ben Bandırmalılara Bandırma'ya sahip çıksın diyorum. Bandırma vizyon şehir ve teknoloji üssü olacak ise hep beraber gidelim Ankara'ya. Kale Grubu 10 yılda 15 milyar dolar yatırım yapmak istiyoruz diyor. Endüstri bölgesinde yapılacak yatırım 25 milyar dolar. İkisi birlikte toplam 40 milyar dolar yatırım demek. Bandırma bu yatırımlar ile Kocaeli, Bursa, Gebze hepsini geçer. Limanı yapmaya şu an da hazır parası olan sanayiciler var. Burada kümelenme sistemi olacak. En ucuz maliyetle, rekabetçi fiyat ile üretim yapabiliyorsunuz. Gidelim Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşelim, muhalefet parti liderleri ile görüşelim. Bu muafiyeti sağlayan kanununun verilmesini istiyoruz diyelim. İnanının önümüzdeki hafta bu kanun çıkar. Milyarlarca dolar yatırım. Hepsi modern ve çevreci yatırımlar. Sivil toplum örgütleri, siyasiler ve oda başkanlarından Bandırma'ya sahip çıkmasını istiyorum. Burası büyük bir lojistik köy olma yolunda. Gelin hep beraber olup gidelim Ankara'ya 3 günde bu kanunu çıkartalım. Gelin biz bunu çıkartınca 10 sene de Bandırma'ya 40 milyar dolar yatırım gelmezse tüm servetimi vermeye hazırım".

Başkan Uğur'un ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'da bir konuşma yaptı. Toplantı Başkan Uğur'un bölge esnafı ve misafirlerin sorularını cevaplaması ardından sona erdi.

