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Mezitli Belediyesi'nden arsa kıymet değerine ilişkin açıklama



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2018-2021 yılları için belirlenen arsa kıymet değerinin bina vergilerinde arsa payları oranında cüzi bir artış getireceğini bildirdi.

Mezitli Belediyesi, arsa kıymet değerinin belirlenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Emlak Vergisi mükelleflerinin bilgilendirildiği açıklamada, emlak vergilerinin hesaplanmasında kullanılan arsa metrekare birim fiyatlarının 4 yılda bir yeniden değerlendirilmesinin kanunla hüküm altına alındığı kaydedildi. Emlak Vergisi Kanunu iç genelgesi ile önümüzdeki 4 yıl için yapılacak değerleme takvimi ve komisyon çalışma usul ve esaslarının yayımlandığı ifade edilen açıklamada, "Genelgeye göre, ilk belirlemeyi belediye görevlileri ve muhtarlar ile Tapu, Vergi Dairesi ve Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisinden oluşan alt takdir komisyonu yapmakta ve Vali veya yetki verdiği memur başkanlığında Defterdar, Tapu Sicil Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisinden oluşan Merkez Komisyonunun onayına sunmaktadır" denildi.

Takdir Komisyonu'nun değerlemeyi bölge tipleri, nüfus ve yerleşim yoğunluğu, altyapı durumu, imar planlarındaki konum ve gelişmişlik gibi birçok kriteri göz önüne alarak yaptığına işaret edilen açıklamada, "2018-2021 yıllarını kapsayacak olan arsa metrekare birim fiyatları Valilik tarafından kurulan Merkez Komisyonunda 13 Haziran 2017 tarihinde uygun bulunarak onaylanmış, alınan kararın tebliğ ve askı süreci mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. Komisyon kararına itiraz için vergi mahkemelerine dava açılabilecektir. Arsa kıymet takdirlerinin yeniden yapılması her dört yılda bir tekrarlanan rutin bir çalışmadır. Yapılan bu çalışma bina vergilerinde arsa payları oranında cüzi bir artışa sebep olacaktır" ifadelerine yer verildi.

(KYM-Y)



28.07.2017 16:07:11 TSI

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