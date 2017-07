YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AGD'den zamansız ve mekansız okuma

BALIKESİR (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından başlatılan 'zamansız ve mekansız kitap okuma' etkinliği Balıkesir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda gerçekleştirildi.

AGD tarafından başlatılan 'zamansız ve mekansız kitap okuma' etkinliği Balıkesir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda gerçekleştirilen okuma etkinliğinde üyeler yanlarında getirdikleri kitapları okudular. Okuma öncesi açıklama yapan AGD Balıkesir Şubesi Medya ve Tanıtım Başkanı İbrahim Ak açıklamada "AGD'nin yaz etkinlikleri programında düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Bu etkiliğin adı zamansız ve mekansız okumalar. Burada ki amacımız kitap okuma alışkanlığını her hangi bir mekana ve her hangi bir boş zamana bağlamadan her hangi bir yerde ve her hangi bir zamanda kitap okumak. Okumuş olduğumuz kitaplar AGD'nin ve Milli Gençlik Vakfı tarafından bastırttığı kitaplar. Etkinliğimiz yaklaşık 40 dakika sürüyor ve sürekli farklı mekan ver zamanlarda gerçekleşiyor. Seçtiğimiz yerlerde genelde halkın daha çok yoğun olduğu, herkesin görebileceği kalabalık yerlerde yapıyoruz"dedi.

28.07.2017 16:07:41 TSI

