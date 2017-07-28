Dereye uçan Pat Pat'dan atlayarak kurtuldu
(Fotoğraflı)
Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında sürücü son anda atlayarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı Fatih Mahallesinde meydana gelen kazada patpat diye tabir edilen tarım aracı dereye uçtu. Park halindeki tarım aracını çalıştırmak isterken viteste olduğunu unutan araç sürücüsü S.M, araçtan atlayarak kurtuldu. Kazada sıyrıklarla kurtaran sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Pat Pat sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayak'ta tedavi edildi.
(EY-SÖ-Y)
28.07.2017 16:12:21 TSI
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