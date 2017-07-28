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Paranın geçmediği giyim market ile iki bin aileye ulaşıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye bünyesinde ihtiyaçlı kimselerin ücretsiz olarak alabileceği Giyim Market'te şu ana kadar iki bin aileye ulaşıldı.

2015 yılında Niksar Belediyesince gerçekleştirilen sosyal bir proje ile hayata geçirilen vatandaşların destekleriyle büyüyen 'Giyim Market' sayesinde iki bin aileye ulaşıldı. Giyim Market'in paylaşımcı ve katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, gelen desteklerin sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Özcan,"Niksar sosyal barışı en iyi yaşayan, kardeşliği, dostluğu en iyi sergileyen, ortak yaşama kültürünü en iyi benimsemiş bir şehir. Bu yüzden giyim markete vatandaşlarımızdan gelen destekler her geçen gün artıyor. Bu duruma seviniyoruz ancak yine de yeterli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Sosyal market konusunda da çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Özcan,"Belediye olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin gıda yardımlarımız oluyor. Bu kriter çerçevesinde gıdalarını da temin etmeye çalışıyoruz ve bayramlarda gıda yardımında bulunduğumuz, düzenli olarak her ay gıda verdiğimiz ailelerimiz var. Bunlar genelde kahvaltılık kuru bakliyat ve gıda şeklinde oluyor. Biliyorsunuz sadece gıdayla olmuyor temizlik ürünlerine de ihtiyaç var gıda paketlerimizde temizlik ürünü koymuyoruz ola ki hemşehrimiz bize gelirde ihtiyaç sahibi hemşehrim ya 'ben gıda paketi istemiyorum temizlik ürünü olsun' derse, biz yine yardımcı oluyoruz. Ama bunu aşmak için ilerleyen dönemlerde birde sosyal marketi planlıyoruz. Burada sosyal market içerisinde hem gıda hem de temizlik ürünlerinin olabileceği yani temel ihtiyaçların karşılanabileceği ortamı oluşturup onlara kartlı sistemlerle aylık kredi yükleyerek burada ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

Giyim market aracılığı ile bugüne kadar yaklaşık iki bin aileye ulaşıldığını ifade eden Başkan Özcan,"Vatandaşlarımızdan gelen yardımların devam etmesini istiyoruz. Bizlere destek olan vatandaşlarımıza, belediyemiz ile böylesine güzel ortak bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah tüm hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin. Yapılan yardımların anında ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



(SÖZ-UY-Y-)



28.07.2017 16:13:03 TSI

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