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Dündar'dan Çavuşoğlu ve Fakıbaba'ya ziyaret

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:12
Dündar'dan Çavuşoğlu ve Fakıbaba'ya ziyaret
Dündar'dan Çavuşoğlu ve Fakıbaba'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya makamlarında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Evvela Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu Çankaya'daki makamında ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çavuşoğlu'na hat hediye etti. Belediye başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez, Halil Döner, Yunus Şahin ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Sizlerin böyle bir göreve getirilmesinden Bursa olarak büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Osmangazi Belediyesi olarak başta Balkanlar olmak üzere pek çok kardeş belediyemiz ve bunlarla olan kültürel, sanatsal ve ekonomik işbirliklerimiz var. Bunlardan birisi de Kazakistan Kapçakay Belediyesi. Bugüne kadar kendileriyle pek fazla diyalog kurma şansımız olmadı. İnşallah bakanımızla birlikte bu diyaloglarımız daha da geliştiririz. Bizler üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. İşlerinizde muvaffak eylesin. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Her şeyden önemlisi, hepimiz aynı hedef için mücadele eden insanlarız. Hedefimiz Türkiye'nin büyümesi güçlenmesi. Yerelde genelde, her nerde olursa olsun yaptığımız görev bu milletin yaşam standardını yükseltmek, gönlüne girmek. Osmangazi ilçemiz Osmanlı İmparatorluğu'nun, büyük bir medeniyetin ortaya çıktığı ve adını taşıdığı, ecdadımızın metfun bulunduğu bir yer. Sizlerin de, gerek duruşunuzla, gerek başarılı çalışmalarınızla Osmangazi'ye en iyi hizmeti yaptığınızı yakından biliyoruz. Bundan sonraki süreçte bizler de, sizlerin talep ve istekleri doğrultusunda katkı vermeyi sürdüreceğiz. Allah bizleri bu çalışmalarımızda mahcup etmesin" diye konuştu.
Başkan Dündar, daha sonra Başbakanlık Müşaviri Abdullah Eren'i de makamında ziyaret ederek kendisine çini vazo hediye etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı da makamında ziyaret ederek, kendisine çini vazo hediye etti. Bakan Fakıbaba ile bir süre sohbet eden Başkan Dündar, yeni görevinde başarılar diledi.
(MŞ)

28.07.2017 16:13:57 TSI
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