Kaymakam Üçer'den vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, vatandaşlardan çevrelerinde şüpheli gördükleri konuları en yakın güvenlik güçlerimize bildirmelerini istedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde köy ve mahalle muhtarları toplantısı Turhal Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer başkanlığında yapılan toplantıya Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Turgay Ünal, resmi kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bazı birim müdürlerinin bilgiler verdiği toplantıda muhtarlar da istek, şikayet ve önerilerini iletti. Kaymakam Üçer, periyodik zamanlarda yapılan bu toplantılarda, huzurdan, güvenliğe, üretimden, yaşama dair her şeyi dile getirdiklerini ifade ederek,"Çünkü halkımızın huzur ve güvenliği bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugün yaptığımız toplantıda sırasıyla Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), evde bakım hizmeti, mobil sağlık hizmeti, hayvan hırsızlığı, düğünlerde silah atılması, mevsimlik tarım işçileri telefon dolandırıcılığı, evlenmek kaydıyla dolandırıcılık, uyuşturucu madde ile mücadele, düvelerin kurban edilmemesi, şap aşılamaları, koyun küpeleme çalışmaları, buzağı desteklemeleri, bitkisel üretim, biçer-döver kontrolleri, geçici inşaat işçileri ve trafik güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı. Halkımızdan tek isteğimiz çevrelerinde şüpheli gördükleri konuları en yakın güvenlik güçlerimize bildirsinler. Bu toplantı ve çalışmalarımız her zaman onların huzurlu bir şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için yapılmakta" diye konuştu.

28.07.2017 16:13:58 TSI

