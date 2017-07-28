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Muğla orman köylüsüne 14 yılda 22,5 milyon destek

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:13
Muğla orman köylüsüne 14 yılda 22,5 milyon destek
Muğla orman köylüsüne 14 yılda 22,5 milyon destek
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğlalı orman köylüsüne 2033 yılından bu yana toplam 22,5 milyon destek verdiklerini,2017 yılında 200 aileye 2 milyon destek vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu projelerin devam ettiği Muğla'da orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 2003 yılından bu yana yaklaşık 22 milyon 544 bin TL kredi desteği verildi.
Muğla'daki orman köylülerine 22,5 milyon destek
Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Muğla'da süt sığırcılığı, güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine yaklaşık 22 milyon 544 bin TL kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana şehirde toplam 4 bin 111 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 200 aileye 2 milyon TL destek vermeyi hedefliyor.
Destekler devam edecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
(BT)

28.07.2017 16:14:21 TSI
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