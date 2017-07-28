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Yıldırım Belediyesi'ne çifte ödül

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:13
Yıldırım Belediyesi'ne çifte ödül
Yıldırım Belediyesi'ne çifte ödül

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Marka Belediyeler Dergisi ve akpartilibelediyeler.com haber sitesi tarafından ödüllendirildi.
Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesine imza atan Yıldırım Belediyesi, Marka Belediyeler Dergisi ve akpartilibelediyeler.com haber sitesi tarafından da düzenlenen 'Marka Belediye, Marka Proje Ödülleri'nde 'Marka Belediye' ödülünün sahibi oldu. Geleceğin Yıldırım'ının simgesi Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi de, 'Marka Proje' ödülü ile Yıldırım'ın kaderini değiştirmek için yürütülen çalışmaların ne kadar yerinde gerçekleştiğinin karşılığı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Görev süremizin başlamasıyla beraber Yıldırım'da günü kurtaracak çalışmalar yerine, geleceğin modern şehrini inşa etmek adına radikal kararlar alarak yola çıktık. Özellikle çöküntü bölgeleri haline gelen alanlarımızın imar planlarının Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda revize edilmesini sağlayarak Yeni Yıldırım yolunda önemli bir adım attık. Kentsel dönüşümü yalnızca fiziksel dönüşüm olarak görmeden, proje aşamasında ayrıntılı sosyal doku analizleri, anket ve görüşme içerikli saha araştırmaları ile dönüşümün sosyal ve ekonomik yapıya etkilerini inceliyoruz. Uzmanlar tarafından değerlendirilen verilerin rehberliğinde ortaya çıkan bilgilerle dönüşümün yol haritasını oluşturuyoruz. Tüm bu değerlendirmeler ışığında yürüttüğümüz Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm Projemizle, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok daha sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam sunmak için inşaatımıza başladı" dedi.
Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Tüm hızıyla süren çalışmalarımızda öncelikli olarak, depreme karşı 'jet grout' sistemiyle zemini daha güçlendirme uygulaması yaptık. Ardından inşaat alanında konutlarımızın temellerini atarak projemizde aşamaları hızlıca kat edeceğiz. Projenin diğer etabında da zemin ıslahı ve jet grout çalışmalarımız sürüyor. Birinci etapta üreteceğimiz 850 konutu ve ticari alanları, 2018 yılının Temmuz-Ağustos döneminde uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, kentsel dönüşümde nitelikli ve modern alanlar oluştururken, yalıtımından güvenliğine kadar her türlü detayın göz önünde bulundurulduğu rezidans standartlarında konutları bu projemizde hemşehrilerimizin kullanımına sunmak. Yıldırım'da her yeni gün yukarı bir seviye, yeni bir aşamadır" diye konuştu.
(AÇ)

28.07.2017 16:15:19 TSI
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