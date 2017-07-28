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Ayvalık'ta 10. Yaz Satranç Şampiyonası başladı

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:14
Ayvalık'ta 10. Yaz Satranç Şampiyonası başladı
Ayvalık'ta 10. Yaz Satranç Şampiyonası başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Satranç Spor Kulübü tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 10. su düzenlenen Yaz Satranç Turnuvası Ayvalık Belediyesi'nin sponsorluğunda İsmet İnönü Kültür Merkezinde başladı.
Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan ve İran'dan gelen sporcuların yanı sıra 3 görme engelli sporcu da yer aldı. 75'şer oyuncu ile kısıtlı olan A Kategorisi (1600 ELO/UKD ve üzeri sporcular) ve B Kategorisi (1599 ELO/UKD ve altı sporcular ile Herhangi Bir Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular) olmak üzere iki kategoride yarışacak toplamda 150 oyuncudan derece yapanlara Ayvalık Belediyesince toplam 10 bin lira TL para ödülü dağıtılacağı açıklandı.
Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Satranç Spor Kulübü, TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortak organize edilen 4 günlük Ayvalık 10. Yaz Satranç Turnuvası'nın 30 Temmuz'a kadar süreceği öğrenildi.
Açılış hamlesini; Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ile şampiyonaya yarışmacı olarak katılan Türkiye Satranç Federasyonu yöneticilerinden Özgür Solakoğlu'nun yaptığı turnuvaya, Ayvalık'ın satrançtaki gururları; Avrupa 2.si Orkun Efe Alumert ile Türkiye Satranç Milli Takımına seçilen Alimert Özsoy'un da mücadele ettiği gözlendi.
Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Satranç Kulübü Başkanı Nahil Filiz, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl organizasyonumuza katılım beklediğimizin çok üzerinde oldu. Bin 980 katılımcıya ulaştık. Turnuvamıza, 'Uluslar arası Usta', 'Fidel Usta', 'Çocuk Usta', ve 'Kız Çocuk Usta' unvanlı sporcular da katılmaktadır. Şampiyonamızda Ayvalık'ın ulusal ve uluslar arası turnuvalarda tarih yazan Orkun Efe Alumert ile Alimert Özsoy adlı sporcularımız da yer almaktadır" dedi.
Organizasyonun ev sahiplerinden biri olan Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu da, turnuvaya katılımın son derece yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Şu an da Türkiye'de puanlama esaslarına bakıldığında en yüksek puanlamaya sahip bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvanın bir çok özelliği var. Ama en önemlisi bizleri Avrupa'da temsil ederek, Avrupa Şampiyonluğunu averajla kaybederek Avrupa 2.si olan kulübümüz sporcusu Orkun Efe Alumert de bu şampiyona mücadele ediyor. Bunun yanı sıra turnuvamıza Bursa bölgesinden üç görme engelli sporcumuz katıldı. Bu durum turnuvamıza artı bir değer kazandırıyor" diye konuştu.
(SS)

28.07.2017 16:15:40 TSI
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