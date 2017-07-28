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Metallerden çıkan kıvılcım yangına neden oldu



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde samanların toplandığı sırada, metallerin birbiriyle temasından çıkan kıvılcımlar yangın neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultaniye Mahallesinde H.C. isimli vatandaş, akşam saatlerinde Z.Ö.'ye ait tarladan samanları araçla toplamaya başladı. Bu esnada metallerin sürtmesiyle çıkan kıvılcımlar, toplanan samanların üzerine düşmesi sonucunda yangın başladı. Çıkan yangında yaklaşık 2 bin 200 TL değerinde 110 adet saman balyası yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

(KA-AS-Y)



28.07.2017 16:17:41 TSI

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