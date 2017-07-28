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Caddelerde bulunan demir korkuluklar ve kaldırımlar boyandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, çarşı merkezindeki refüj ve kavşaklarda bulunan demir korkulukları onarıp boyattı.

Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kentin en işlek noktalarında bulunan alanlarda yapılan onarım ve tadilatlar son hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Mareşal Fevzi Çakmak caddelerindeki refüjlerde bulunan demir korkuluklar ve kaldırım taşları boyatıldı. Yapılan onarımlarda bugüne kadar 3 ton beyaz ve sarı boya kullanıldı.

Korkulukların renginin değiştirilmesinden memnun kaldıklarını belirten esnaf Orhan Ayaz, "Korkuluklar daha önce siyah renkteydi. Şimdi ise beyaza boyandı. Beyaz olması daha güzel ve yerinde bir karar. Yine kaldırımlarda yapılan onarımlar ve bayama işlemleri de bizi mutlu etti" dedi.

(MSA-Y)



28.07.2017 16:18:17 TSI

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