YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Çimşit eleştiri istedi

Kaymakam Çimşit eleştiri istedi



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, katıldığı bir radyonun canlı yayınında vgü ve takdir değil, eleştiri istediğini söyledi.

Viranşehir ilçesin de Viranşehir Belediye Başkanvekili ve İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, yerel bir radyonun canlı yayınına konuk olarak katıldı. Radyoda Garip Taşçı'nın hazırlayıp sunduğu "Gündem" adlı canlı yayın programında vatandaşların sorularını cevaplayan Kaymakam Çimşit, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çimşit, konuşmasında övgü ve takdiri değil, eleştiri istediğini söyledi. Haklı ve yerinde yapılan eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Çimşit, "eleştiriler bizi daha çok kamçılar. Onun için ısrarlı bir şekilde eleştiriler yapılmalı" dedi.

Radyo programına daha önce davet edildiğini, fakat yoğunluktan dolayı katılamadığının altını çizen Kaymakam Çimşit, programa geç katıldığı için dinleyicilerden özür diledi.

"Zor bir görev üstlendik"

Belediyeye Kayyum olarak atandığı günden beri ağır bir görev üstlendiklerinin farkında olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceklerini söyledi. Amaçlarının hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu dile getiren Çimşit, güzel hizmetlere imza atacaklarını belirterek, belediye çalışmalarını anlattı.

Kırsala hizmet yağdı

Kaymakam Çimşit, görevi süresinde ilçe merkezinin yanı sıra ilçe kırsalına da hizmet yağdırdıklarını söyledi. Çimşit, ilçe merkezde 100 bin, kırsal mahallerde 100 bin olmak üzere toplam 200 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. İki ekiple yapılan çalışmalara bir ekip daha katıp, ekip sayısını 3' e çıkaracağız. Asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2017 programında 88.5 km 1.kat asfalt yapacağız. Çalışmalar kapsamında birçok kırsal mahallenin asfalt çalışması bitti. Hedefimiz programdaki rakamın üzerine çıkmak. İlçe genelinde taziye evi olmayan 12 yerleşim biriminde taziye evleri yapacağız. Ayrıca inşaatı devam eden taziye evlerine inşaat malzemesi, biten taziye evleri için de iç döşeme yardımı yapacağız" dedi.

Hayvan pazarını şehir dışına çıkaracaklarını da anlatan Çimşit, semt sahaları yapımını talep ettiklerini ve çöp alanını yeşil alana çevireceklerini söyledi. Çimşit, tren yolu, kültür merkezi,, hoş geldin bebek projesi, yaşlılara özel hizmetler hakkında da bilgi verdi.

"Güvenlik duvarı, gönül duvarına engel değil"

Belediyenin etrafında örülen ve tepkilere neden olan güvenlik duvarı ile ilgili soruya cevap veren Çimşit, "Kapalı belediyenin kapılarını halka açtık. Yeter ki gönüller bir olsun. Bir güvenlik duvarı vatandaşların gönül duvarına engel değildir" ifadelerini kullandı.

"Bayan belediye başkan yardımcısı olmasını isterim"

Çimşit, bir soru üzerine ise "Bayanların daha fazla söz sahibi olmasını isterim. Böyle bir kadromuz var. Kapımız herkese açık. Şu ana kadar böyle bir girişim ve talep olmadı. Bizde bir bayanın olmasını isteriz. Böyle bir aday çıkarsa ve şartları uyarsa talebi değerlendiririz" şeklindi konuştu.

"Belediyeyi 5 trilyon ile devir aldık, 6 trilyon borcu vardı"

Belediyenin 8 trilyon ile devir alındığı iddialarına da açıklık getiren Çimşit, "Belediyeyi 8 değil, 5 trilyon ile devir aldık. Fakat 6 trilyon da verilmemiş borç vardı. Veremeyeceğimiz hiçbir şeyin hesabı yok. Halkımız gelip hesap sorabilir. Halkımıza hesap vermeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz açık ve şeffaf" diye konuştu.

Programda Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi de yer aldı

(EZ-SD-



28.07.2017 16:20:37 TSI

NNNN

