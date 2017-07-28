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Eski Kahta Caddesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:22
Eski Kahta Caddesinde altyapı çalışmaları devam ediyor
Eski Kahta Caddesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
30 yıllık altyapıyı değiştirmek için uzun süredir devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, Atatürk Bulvarı kuzey servis yolunda gerçekleştirilen işleminin aynısının Eski Kahta Caddesinde de gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Eski Kahta Caddesinde mevcutta bulunan 150'lik asbest hatları, 350'lik PVC hatlarla değiştirmek için kolları sıvayan ekiplerimiz, YSE Lojmanlarına kadar olan 3,5 kilometrelik kısımda yenileme çalışması yapacaklar. 2 milyon 500 bin TL'ye mal olacak olan bu yatırım da belediyemizin öz kaynakları tarafından karşılanacak" dedi.
(CK-SD-Y)

28.07.2017 16:23:35 TSI
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