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Başkan Yılmaz: "İçme ve kullanma suyumuz güvenli ve sağlıklı"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi, bazı yayın organlarında yer alan, 'şehir şebeke suyunun ishal salgınına neden olduğu' iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın şebeke suyuyla ilgili hiçbir endişesi olmasın" şeklinde açıklama yaptı.

Bolu'da, bazı yayın organlarının şehir şebeke suyunun ishal salgınına neden olduğu şeklinde yaptığı haberlere karşı Bolu Belediyesi açıklama yayınladı. Herhangi bir delile dayanmadan, su kaynaklı ishal salgını haberlerinin iftira olduğunu belirtilen açıklamada, "Belediyemiz hakkında yalan haberler yapmak sureti ile kamuoyunda yanlış kanaat uyandıran ve halkın Belediyemize olan inancını ve güvenini sarsıcı mahiyette haber yapan ilgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur ve yasal takibat devam etmektedir. Bu noktada belli çevrelerin içme suyu gibi halk sağlığını yakından ilgilendiren konuları sorumsuzca kullanarak huzursuzluk çıkarmaya çalışmasını esefle kınıyoruz" denildi.

"Denetim ve ölçümler düzenli olarak yapılıyor"

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce şehir merkezinde halkın kullanımına sunulan içme kullanma suyunun kontrolünün düzenli olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arıtma tesisimizin tüm kademeleri, tesis çıkışı, depolarımız anlık olarak izlenmekte ve sonuçlar Bolu Belediyesi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şehir şebeke suyu, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' değerlerine uygun bir şekilde şehir şebeke sistemine verilmektedir.

Ayrıca İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de sürekli ve düzenli olarak su tetkiklerini ve günlük klor ölçümlerini yaparak sularda mikrobik kirlenme olup olmadığını izlemektedir. Bazı yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce Belediyemize gönderilen yazıda da 'Düzenli olarak yapılan su tetkiklerinde bugüne kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı gibi mikrobik bulaşmayı engellemek üzere Bolu Belediyesi tarafından sular sürekli klorlanmakta olup Müdürlüğümüzce bu hizmette de herhangi bir aksama olmadığı tespit edilmiştir. İlimizde gerek Ramazan ayı gerekse Ramazan Bayramı boyunca halkın genelini etkileyen bir ishal salgını olmamıştır. İddia edildiği gibi ishal vakalarında ciddi bir artış olmadığı gibi salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum gözlenmemiştir. Kaldı ki herhangi bir ishal salgınında su ve gıda ile ilgili olduğunun iddia edilebilmesi için Halk Sağlığı Müdürlüğünce su tetkiklerinde, Tarım İl Müdürlüğünce gıda tetkiklerinde mikrobik bulaşma tespit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir delile dayanmadan su ve gıda kaynaklı ishal salgınının olduğunu iddia etmek halkta gereksiz endişe ve paniğe yol açabilmektedir. Görüldüğü gibi haberdeki bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Halkımızın endişe ve paniğe kapılmasına gerek yoktur' denilmiştir."

(FC-AY)



28.07.2017 16:28:03 TSI

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