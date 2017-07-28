YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'ya yüksek güvenlikli akıl hastanesi yapılacak

Manisa'ya yüksek güvenlikli akıl hastanesi yapılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin yapımının planlandığı yaklaşık 462 bin 802 metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi sınırında 2016 yılında tahsis edilen ve önümüzdeki yıllarda üzerinde 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi, AMATEM, ÇAMATEM'in yapımının planlandığı yaklaşık 462 bin 802 metrekarelik alanda incelemelerde bulundu. Vali Güvençer'in söz konusu alanda yaptığı incelemelere, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Bayrakçı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Ayhan Korkmaz ve Kayapınar Mahallesi Muhtarı Ferzende Eren eşlik etti. Vali Güvençer, yatırımlar için tahsis edilen arazi üzerinden geçirilecek yüksek gerilim hatlarının deplasesi ile ilgili TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile mutabakata varıldığını, 2018 yılında öncelikle hastanenin inşasına başlanması için yatırım programına teklifte bulunulduğunu ve diğer yatırımların da gecikmeden başlaması için takipçisi olacaklarını söyledi.

(AY-Y)



28.07.2017 16:28:27 TSI

NNNN

