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Kastamonu'da 17 gram toz esrar ele geçirildi

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:26
Kastamonu'da 17 gram toz esrar ele geçirildi
Kastamonu'da 17 gram toz esrar ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 17,40 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Honsalar Mahallesi Çevre yolu girişi üzerinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 17,40 gram toz esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Vİ-RFK-Y)

28.07.2017 16:28:38 TSI
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