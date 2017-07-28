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Gençlik merkezi ve AISEC öğrencileri trafoları boyuyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir'de etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir'de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi, 03 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Yurt dışından gelen öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan trafoları boyuyor. AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında öğrenciler, gerçekleştirdikleri renkli etkinlikte, trafoyu farklı desenlerle boyadı. Trafo boyama etkinliğinde keyifli vakitler geçiren öğrencilere Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin de eşlik etti.

(MK-HA-Y)



28.07.2017 16:30:15 TSI

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