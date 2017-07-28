Siirt'te FETÖ soruşturması: 16 gözaltı
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 16 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 26 Temmuz'da Siirt merkezli toplam 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheliye yönelik operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
2 firari şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
(MND-MP-Y)
28.07.2017 16:31:09 TSI
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