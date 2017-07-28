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Büyükşehir'den hasta yatağı desteği



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinde yatağa bağımlı hastalara hasta yatağı ve ev eşyası yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı ve ev eşyası yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimine yapılan yardım başvuruları, değerlendirilerek yardımlar gerçekleştirildi. Yatağa bağımlı yaşan 93 yaşındaki Hasan Dalmaz, 90 yaşındaki İsmail Özer ve 85 yaşındaki Hatice Kavacık'a tam fonksiyonlu hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Kumluca ilçemizde yaşayan hastaların hasta yatağı olmadığı için yer döşeğinde yaşayan hastaların hasta yatağı ve ev eşyası yardımı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne insana değer veren projeler ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın her konuda yanında oluyoruz. Sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve mutlu etmek tek gayemiz" dedi.

(RS-SÇ-Y)



28.07.2017 16:31:11 TSI

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