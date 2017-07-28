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Yunusemre'nin öncülüğünde girişimcilik sertifikalarını aldılar



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur ortaklığıyla 8'incisi düzenlenen girişimcilik kursuna katılan kursiyerler, gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı. Yunusemre Belediyesi tarafından bugüne kadar düzenlenen girişimcilik kurslarında toplam 215 kişinin sertifika almaya hak kazandığı öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur ortaklığıyla 8'incisi gerçekleştirilen Girişimcilik kurslarının sertifika töreni yapıldı.

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin her daim girişimcilere yönelik destekte bulunduğunu kaydetti. Başkan Yardımcısı Avşar, "Belediye olarak girişimcilerimizi destekliyoruz. Belediyemizin katkılarıyla 8'incisi düzenlenen girişimcilik kursları tamamlandı. Eğitimlerimizde bizlere yardımcı olan İş-Kur İl Müdürlüğümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Yunusemre Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın işyerleri açarak ekonomimize katkıda bulunmasını istiyoruz. Çok çalışıp, çok üreterek Manisa ve ülke ekonomisine katkıda bulunmamız gerekiyor. Ben herkese hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Törende bir konuşma yapan İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, istihdamın arttırılmasına yönelik katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Yunusemre Belediyemiz ve KOSGEB öncülüğünde istihdamın arttırılmasına yönelik üretime katkıda bulunan siz değerli katılımcılarımıza şimdiden hayırlı olsun diyor, bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Eğitmen Selim Başçam ise şunları söyledi: "Bir kursumuzun daha sonuna geldik. İnşallah hepiniz işyerlerinizi açıp istihdama katkıda bulunursunuz."

Konuşmaların ardından sertifikalarını almaya hak kazanan girişimcilere sertifikaları dağıtıldı.

Yunusemre Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ve Girişimcilik eğitmeni Selim Başçam ve kursiyerler katıldı.

(SC-Y)



28.07.2017 16:31:37 TSI

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