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OSMEK desteğiyle kadınlar daha güçlü



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BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (OSMEK), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İŞKUR ortaklığıyla yürütülen 'Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler' projesi kapsamında iş arama becerileri ve mülakat teknikleri semineri düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, OSMEK'te meslek eğitimlerini tamamlayarak güçlendirdiği kadınlara desteğini, işe yerleştirene kadar bırakmıyor. İstihdam seferberliğini titizlikle yürüten Osmangazi Belediyesi, kadınların istihdamına yönelik de çeşitli seminer ve eğitimlerle de destekte bulunuyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme ve yönlendirme semineri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İŞKUR ortaklığıyla yürütülen 'Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler' projesi kapsamında yapıldı.

Seminerde konuşmacı olarak Bursa Çalışma ve İŞKUR'dan gelen İş ve Meslek Danışmanı Dilek Toprak, seminer hakkında bilgi vererek, "Osmangazi Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında çeşitli kurslar almış kadınlara iş arama yöntemleri, iş arama becerileri, iş hayatına atıldıklarında onlara faydalı olacak bilgiler üzerinde karşılıklı konuşarak interaktif bir seminer düzenliyoruz. Nasıl daha kolay ve daha mutlu olacakları işleri yapabileceklerini konuşmak için toplandık. Seminer, 2 saat süren bir bilgilendirme ve tanıtımdan oluşuyor" dedi.

Seminer sonunda katılımcıların bir iş ve meslek danışmanlarına sahip olacaklarının altını çizen Toprak, "Sonrasında katılımcılar, istedikleri zaman kurumumuza gelip danışmanlarından iş arama ve işe yönlendirilme gibi çeşitli hizmetlerin hepsini alabilecek. Bu seminer, burada kalmayacak. Bunların sonunda işin takibi de yapılacak. İş ve meslek danışmanları ile birlikte meslekler, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek olmakla birlikte iş gücü piyasasında ihtiyaç duyacakları becerilerin artırılması ve mülakat sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda da yardımcı olacağız. Kadınların iş hayatında aktif olması ve onların iş hayatına atılmasını istiyoruz. Beklentilerimiz daha çok kadın istihdamı yönünde" diye konuştu.

(AÇ)



28.07.2017 16:32:32 TSI

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