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Van'da 'OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında 'Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı.

OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Murat Zorluoğlu ve Vali Yardımcısı İbrahim Özkan ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve yönetimi, müteşebbis heyet üyesi Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile diğer üyeler katıldı. Toplantı açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde önceden Merkez Komutanlığı tarafından kullanılan ve şimdilerde yeşil alan olarak düzenlenen alanın TOKİ tarafından satışa çıkarılmasıyla ilgili konuya açıklık getirdi. Böyle bir işlemin yapılmayacağını ve TOKİ'nin bahse konu araziyi satış listesinden çıkardığını ifade eden Zorluoğlu, TOKİ yetkilileriyle yaptığı görüşmeden bu sonucun çıktığını kaydetti.

OSB'nin yeni yönetim kurulunu da tebrik eden Vali Zorluoğlu, önceki yönetime de Van'a ve OSB'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini bildirdi. OSB olağan genel kurulunun oldukça demokratik bir ortamda ve olgunluk içinde geçmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, seçimin bu şekilde tamamlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti. Yeni yönetim kurulu ile birlikte başta sanayi olmak üzere yeni yatırım ve projelere imza atacaklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, "Bugün burada gündem maddesi olarak belirlenen organize sanayi bölgemizin yeni yönetim kurulu ve yeni müteşebbis heyetinin asil ve yedek üyeliklerini teklif edip, oylamaya sunacağız ve yeni görevlendirmeleri kabul etmiş olacağız. Göreve başlayan arkadaşlarımızın zamanı, yeni projeler için iyi kullanmasını ve iyi değerlendirmesini bekliyoruz. Yakın zamanda görev dağılımları yerine oturur oturmaz OSB'yi yeniden ziyaret etmek ve incelemelerde bulunmak istiyorum" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, olağan genel kurulun ardından hem Van'ın hem ülkenin kazandığını dile getirerek, "Yeni projeler, bölgede oluşturulacak yeni etaplar ve önceki yönetimden devam eden çalışmaları tamamlayarak OSB'nin gücüne güç katmaya çalışacağız. OSB ile bazı sıkıntılarımız var. Onları da hem merkezi hükümet hem yereldeki idarecilerimizin destekleriyle çözeceğimize ve Van'ın kalkınmasına hep birlikte katkı sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

OSB müteşebbis heyeti üyesi Necdet Takva ise, Vali Zorluoğlu'nun ilk ziyaretini OSB'ye yapması ve 'ilde yatırımcıların muhatabı doğrudan ilin valisidir' söyleminin kendilerini hem heyecanlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini belirterek, "Van OSB, Van Ticaret ve Sanayi Odasının ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetimsel anlayışta farklılıklar olsa da kent için birlikte hareket etmek durumundayız. Bu anlamda 24 saat esasına göre çalışma halinde olacağımızı toplantıya katılanlara taahhüt ediyoruz. Biz de yeni dönemle birlikte OSB'nin altyapısı başta olmak üzere diğer sorunlarının çözümü noktasında kısa sürede yol alınacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında tekrar söz alan Vali Zorluoğlu, ilk ziyaretinde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Buradan ya da dışarıdan Van'a gelip, istihdamı ve yatırımları artırmak isteyenlerin her faaliyetinde muhatabı validir. Sizlere gelenlere, kapımızın açık olduğunu, devletimizin, yerel yönetimlerin tüm olanaklarını sunacağımızı iletin. Cazibe Merkezleri Programının onayları yakın zamanda açıklanacak. Van'a kaç proje geleceğini birlikte göreceğiz. Yeni yatırımlara yer tahsisi yapılacak. Öte yandan OSB alanı dışında da yatırım yapmak isteyenler için yer konusunda tespitler yapmalıyız. OSB dışında da yatırım yapılabilir, yapılmalıdır. Bununla ilgili de defterdarlık, belediyeler, odalarımız gibi oluşan 'Yatırım Taleplerini Değerlendirme Komisyonu' oluşturulmalı ve bu komisyon yer tahsisi ile ilgili çalışmalar da yapmalıdır. Ayrıca, yatırımcıların gerçek yatırımcılar olup olmadığını araştıran bir de ön komisyon oluşturmalıyız" dedi.

Toplantıda tekstilkent konusuna da değinen Vali Zorluoğlu, kentin önemli yatırımlarından biri olan tekstilkent ile ilgili olarak ilgili bakanlıkla iletişim halinde bulunduğunu, ihale sürecinin yakın zamanda tamamlanıp kış gelmeden yol çalışmalarının tamamlanacağı bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'nın ardından sanayinin önemli firmalarından Van Mermer'e geçerek mermer işleme tesislerini gezen Vali Murat Zorluoğlu, burada Van Mermer Genel Koordinatörü Musa Cevadi'den firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

(MSA-Y)



28.07.2017 16:35:38 TSI

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