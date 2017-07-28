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İmar planlarıyla ilgili istişareler sürüyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediye tarafından hazırlanan imar planlarıyla ilgili veri oluşturmak ve görüş almak için kurumlarla istişarelerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 15 mahalleyi (11 adet mülga belde ve 4 adet mülga köy) kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir yetkilileri planlama çalışmalarına veri oluşturmak için konuyla ilgili kurumlarla istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu ile birlikte Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya'yı makamında ziyaret etti. Sorunların bir an önce çözülmesi ve planlamaların tamamlanması için işbirliği halinde çalışmak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, "DSİ Bölge Müdürümüzü de bu kapsamda ziyaret ettik. Önümüzdeki hafta Cuma günü orada bir toplantı daha yapacağız. Sonrasında yol haritamız belli olacak. Tarım noktasında zaten ekipleriniz ve bizim ekiplerimiz görüşüyor. Buradaki karar sonrasındaki süreç Ankara'da devam edecek" dedi.



"Manisa adına çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu ise, "1989'dan beri yapılmayan bir şeye hep birlikte el attık ve tüm Manisa adına çalışıyoruz. Tüm mesaimizi buna harcıyoruz. Biliyorsunuz ki jeolojik etütler olmadan bir yere plan yapamıyoruz. Ardından kurum görüşlerine geçiyoruz. Bizler herkesten fazla sizlerle hareket etmeye çalışıyoruz. Bakanlık tarafından yapılan 1/100000'lik planımız gelişme alanları tespit edilirken hiçbir kurum görüşü alınmadan yapıldığı için onların alt ölçekli planlarını yaparken görüşlere tabi olmak bizi zorluyor. Mutlak tarım arazilerine giren alanları çok önceden birlikte belirlemiş olsaydık süreç yarı yarıya inecekti. Bu süreçle beraber bundan sonrakilere de ışık tutacak neler yapabiliriz bunları konuşmak için geldik" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya ise, planlamaların bir an önce sonuçlanmasını istediğini belirterek, "Sorunların en başta çözülmesinden yanayım çünkü son noktaya geldiğinde çözülemeyecek noktada karşımıza çıkabiliyor. Mevzuat çerçevesinde yapılabilecek ne varsa yapacağız ve yanınızdayız. Düşünceli olduğunuz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



28.07.2017 16:37:29 TSI

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