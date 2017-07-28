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Afyonkarahisar'da kuvvetli yağış beklenmiyor



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilerde kentte kuvvetli yağış beklenmediği belirtildi.

Alınan bilgilerde, kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden yağışların lokal yağışlar olduğu ve kuvvetli yağış riski taşımadığı kaydedildi. Lokal yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, sıcaklıklarda ise yaklaşık 3-4 derecelik bir düşüş olacağı öğrenildi. Yağışlı sistemin yarın kenti terk edeceği ve sıcaklıkların da normale döneceği tahmin ediliyor.

(GC-



28.07.2017 16:39:18 TSI

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