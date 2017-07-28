ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" düzenlenecek

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:41
"Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" düzenlenecek

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinin katılımlarıyla "Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" düzenlenecek.
7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenecek olan ve bölgedeki üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedef alan, Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliğine sadece, Trakya Üniversiteler Birliği Üyeleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesinde çalışan veya çalışmalar yürüten araştırmacılar ve Çanakkale, Kırklareli, Edirne veya Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren sanayiciler katılacak.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Proje Pazarına akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Proje önerilerinin ve katılım şartnamelerinin en geç 1 Eylül 2017 Cuma mesai saati sonuna kadar Trakya Proje Pazarı adresine yüklenmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen katılımcılar arasından Değerlendirme ve Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler 'ticarileştirme desteği' kapsamında ödüllendirilecek. Birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, dördüncülük ödülü 10 bin TL, beşincilik ödülü 5 bin TL" denildi.
(MK-Y)

28.07.2017 16:43:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlara gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLARA GÖZALTI
Bilimin Eğlenceli Hali yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL

BİLİMİN EĞLENCELİ HALİ YAZ KURSLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Kumbağ plajında cankurtaran hizmete başladı
YEREL

KUMBAĞ PLAJINDA CANKURTARAN HİZMETE BAŞLADI
Marmaraereğlisi Belediyesinden TESKİ'ye teşekkür
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİNDEN TESKİ'YE TEŞEKKÜR
Plajlara tekerlekli çöp kutuları
YEREL

PLAJLARA TEKERLEKLİ ÇÖP KUTULARI
Başkan Eşkinat: &quot;Asfaltsız yol bırakmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT: "ASFALTSIZ YOL BIRAKMAYACAĞIZ"
TESKİ'nin abone sayısı 500 bini geçti
YEREL

TESKİ'NİN ABONE SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ
Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nden eğlenceli etkinlik
YEREL

SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK KULÜBÜ'NDEN EĞLENCELİ ETKİNLİK
Malkara'da 50 bin büyükbaşa şap aşısı vuruldu
YEREL

MALKARA'DA 50 BİN BÜYÜKBAŞA ŞAP AŞISI VURULDU
Askere gidecek gençlere asker paketi
YEREL

ASKERE GİDECEK GENÇLERE ASKER PAKETİ
Cumhuriyet Başsvcısı Sekücü: &quot;Güzel dostluklarla ayrılıyorum&quot;
YEREL

CUMHURİYET BAŞSVCISI SEKÜCÜ: "GÜZEL DOSTLUKLARLA AYRILIYORUM"
Tekirdağ'da Gürcistan Fahri Konsolosluk ofisi açıldı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA GÜRCİSTAN FAHRİ KONSOLOSLUK OFİSİ AÇILDI
Vali vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ