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"Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" düzenlenecek



TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinin katılımlarıyla "Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" düzenlenecek.

7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenecek olan ve bölgedeki üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedef alan, Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliğine sadece, Trakya Üniversiteler Birliği Üyeleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesinde çalışan veya çalışmalar yürüten araştırmacılar ve Çanakkale, Kırklareli, Edirne veya Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren sanayiciler katılacak.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Proje Pazarına akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Proje önerilerinin ve katılım şartnamelerinin en geç 1 Eylül 2017 Cuma mesai saati sonuna kadar Trakya Proje Pazarı adresine yüklenmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen katılımcılar arasından Değerlendirme ve Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler 'ticarileştirme desteği' kapsamında ödüllendirilecek. Birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, dördüncülük ödülü 10 bin TL, beşincilik ödülü 5 bin TL" denildi.

(MK-Y)



28.07.2017 16:43:14 TSI

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