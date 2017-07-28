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Sorgun'da yılın ilk 7 ayında 293 nikah kıyıldı



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yılın ilk 7 ayında toplam 293 nikah kıyıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,"Sorgun sınırlarımız içerisinde bu yıl geçen yıla göre daha fazla nikah kıyıldı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gurbetçi vatandaşlarımızın tatil amaçlı ilçemize gelmeleriyle birlikte nikah sayısında oğlan bir artış gözleniyor. Bu artışların Ağustos ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz. Ben yeni yuva kuracak bütün yeni çiftlerimize mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum. Ayrıca Belediyemiz olarak dünya evine giren bütün yeni çiftlerimize Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediyoruz" dedi.

Dünya evine girmeye hazırlanan Harun ve Yeşim çifti ise, yaptıkları nikah ile birlikte çok mutlu olduklarını belirterek, yeni yuva kuracak bütün çiftlere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

(RY-UY-Y-)



28.07.2017 16:54:37 TSI

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