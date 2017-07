YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saadet öğretmen: "Her çocuk bizim çocuğumuz"

Saadet öğretmen: "Her çocuk bizim çocuğumuz"

- Saadet Özkan, HAYAD'taki yetim çocuklar ve eğitim gören çocuklarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen

HATAY (İHA) - İzmir'de 6 kız çocuğuna yapılan tacizi ortaya çıkardıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nün 12 sahibinden biri olan öğretmen Saadet Özkan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Hatay Yardımlaşma Derneği'ni (HAYAD) ziyaret etti.

Saadet Özkan, kurucusu olduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcileri ile HAYAD Başkanı Rami Vardı'yı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ilk olarak dernekteki yetim çocuklar ve eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Saadet öğretmen, daha sonra derneğin gıda bankasını gezdi.

Özkan, yaptığı açıklamada, burada bulunan çocukların kendi ülkesinde gibi korunduğunu belirterek, "Burada onlarla neler yapabileceğimizi çocuklar için nasıl adımlar atabileceğimizi görüştük. Çünkü bizim de çıkış noktamız çocuklar. Taşın altına elimizi vücudumuzu, bütün gövdemizi koyup onlara aydınlık yarınlar kuracağız. Her çocuk bizim çocuğumuz" dedi.

Çocuk istismarı konusunun Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Özkan şunları kaydetti:

"Biz bu dünyanın sorunuyla da ilgili çocuklarımız için onları koruyacak ve mülteci, savaş mağduru çocukların da içinde olduğu bu durumda çocuklarımızı eğitmeliyiz. Bu bizim hep birlikte yapacağımız yurttaşlık bilinci. Yurttaşlık bilincinde ülkemizdeki akademisyenlerle birlikte çocuklara rehabilitasyon çalışmaları, koruyucu önlemler, onları cinsel istismardan nasıl koruyabiliriz? İhmal ve istismardan, fiziksel, duygusal bütün bu istismar türlerinden nasıl koruyabiliriz? Nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Bunun üzerine konuşmalar yaptık. Bu projelerimiz tüm Türkiye çapında projelerdir. Burada birbirimizi destekleyecek ve çocukların kendilerini koruması ve daha sağlıklı nesiller yetiştirme anlamında da büyük bir çalışmayı hep beraber yapacağız" diye konuştu.

(ELF-Y)



28.07.2017 16:55:16 TSI

NNNN