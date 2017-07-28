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Yaz kurslarında başarılı olanlar bisikletle ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yaz kursunda dereceye giren öğrenciler Belediye Başkanı Yusuf Özdemir tarafından bisikletle ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, törende yaptığı konuşmasında, öncelikle kurslarda emeği geçen herkesi tebrik ettiğini dile getirdi. Başkan Özdemir, "Burada amaç imanlı nesil yetiştirmektir. Talep bu olunca da biz Gölbaşı Belediyesi olarak ve şahsım olarak gücüm yettiğince her türlü desteği vermekten onur duyarım, şeref duyarız, her türlü bu konuda da desteği vermeye de devam edeceğiz. Bu kursa katılarak Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklarımız tebrik ediyorum, hepsinin de ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Bu çalışmaların devam etmesini diliyorum" dedi. Kapanış törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tören sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

(CK-SD-Y)



28.07.2017 16:59:01 TSI

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