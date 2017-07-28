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Büyükşehir Saruhanlı'daki 13 mahallenin girişlerini yenileyecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı 13 mahallenin girişlerini modern hale getirmek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi yönetimi, mahalleleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında muhtarları ve mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi dahil 13 mahallenin girişlerine yapılacak olan projelerin görüşülmesine yönelik Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükbelen Mahallesini ziyaret etti. Güzgülü'ne MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz eşlik ederken, Büyükbelen Mahalle Muhtarı Ethem İşler, eski muhtar Mehmet Güneş, Bedeller Mahalle Muhtarı İbrahim Uslu, Saruhanlı Koordinatörü Nuri Güncan, mahalle temsilcisi Hüseyin Güzel, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da hazır bulundu.

Büyükbelen'de Güzgülü ve Yaşar Coşkun, ilk olarak mahalledeki vatandaşlar ile selamlaşmasının ardından bir kahveye oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazı çıkışı sonrasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Büyükbelen'in de içinde bulunduğu 13 mahallenin girişlerinin düzenleneceğini söyledi. Büyükbelen'in projesinin hazır olduğunu diğerlerinde de proje hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Güzgülü, projelerin tamamlanmasının ardından mahalle girişlerinin büyükşehire yakışır güzellikte olacağını söyledi. Güzgülü ve protokol üyeleri, Büyükbelen ziyareti sonrasında Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Erdönmez'i ziyaret ederek mahallenin eksikleri ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

13 mahalleyi kapsayan yenileme çalışmalarının mahalleleri için oldukça güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirten mahalle muhtarları da, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

(SC-Y)



28.07.2017 17:07:39 TSI

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