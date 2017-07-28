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Kumbağ plajında cankurtaran hizmete başladı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:06
Kumbağ plajında cankurtaran hizmete başladı
Kumbağ plajında cankurtaran hizmete başladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, özellikle Kumbağ Mahallesi'nde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için Kumbağ Mutlukent Halk Plajı'nda (Gündal) cankurtaran hizmeti vermeye başladı.
Temmuz ayı başında açılışı yapılan Kumbağ Mutlukent Halk Plajında eksiklikler süratle tamamlanırken, şezlonglar, masalar ve şemsiyelerin ardından ilave duşlar, ilave giyinme kabinleri, gölgelikli masalar ve cankurtaran gözetim kulesi de plajda yerini aldı.
Plajda Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde cankurtaran da hizmet vermeye başlarken cankurtaranın Kumbağ Mutlukent Halk Plajı önünde her gün 10.00-18.00 saatleri arasında görev yapacağının altı çizildi.

Denize dubalama çalışması yapıldı
Cankurtaranın yanı sıra vatandaşların güvenliğini arttırmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kumbağ Mutlukent Halk Plajı önünde denizde dubalama çalışması da yapıldı.
(HLD-Y)

28.07.2017 17:08:22 TSI
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