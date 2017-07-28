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Bilimin Eğlenceli Hali yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin haziran ayında başlattığı ve yaklaşık bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü yaz kursları devam ediyor. Yaz kurslarının en çok rağbet gören branşları ise Bilimin Eğlenceli Hali Atölyesi bünyesinde açılan 3 boyutlu yazıcı, kod yazma ve robot kursları oldu.

Bilim Eğlenceli Hali Atölyesi bünyesinde açılan kurslarda, 203 öğrenci yaş gruplarına göre ikişer haftalık programlarda haftada 3 tam gün eğitim alıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin okul döneminde de devam ettirdiği Bilimin Eğlenceli Hali Atölyesi'nin yaz kurslarında öğrenciler kod yazmayı, kodunu yazdıkları robot parçalarını 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almayı, parçaları birleştirerek yaptıkları robotları programlayarak istedikleri şekilde hareket ettirmeyi öğreniyor.



"Teknolojiyi tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmek istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Gelecek dediğimiz günler geldi ve artık o günlerde yaşıyoruz. Bilgi çağındayız ve bu çağda bilgiye ulaşabilen değil, üreten taraf olmak zorundayız. Teknoloji üreten bir ülke olmayı başaramazsak geleceğin dünyasında var olamayız. Biz çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen, eline telefonu, tableti alıp oyun oynayan bir nesil olmasını değil teknolojiyi doğru kullanan ve üreten çocuklar olmalarını istiyoruz. Bu amaçla Bilimin Eğlenceli Hali projemizi başlatmıştık. Şimdi 200'den fazla öğrencimiz yaz kurslarımızda robot yapmayı ve kendi yaptıkları robotları programlamayı öğreniyorlar. Bu çocuklar büyüdüklerinde eğer buradan aldıkları bilgileri geliştirirlerse ileri düzeyde programlar yazacak, belki de hayatımızı kolaylaştıracak robotlar üretecekler. Bu nedenle çok önemsediğimiz bu kurslara büyük ilgi gösteren çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen Bilimin Eğlenceli Hali atölyelerinin 31 Ağustos'a kadar kesintisiz süreceği belirtildi.

(HLD-MK-Y)



28.07.2017 17:10:53 TSI

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