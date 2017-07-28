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Operasyonda dönen polisler için kurban kesimi

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:09
Operasyonda dönen polisler için kurban kesimi
Operasyonda dönen polisler için kurban kesimi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kahraman özel harekat polisleri onuruna kurban kesimi yapıldı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğünde, operasyondan dönen kahraman polisler için cuma namazına müteakip kurban kesimi yapıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve özel harekât polislerinin katıldığı programda, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınonk'un 15 Haziran 2017 tarihinde Otluca köyündeki operasyonda yaralanan Özel Harekât Şube Müdürü Engin Sönmez'e gönderdiği başarı belgesi İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz tarafından takdim edildi.
Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.
(FT-MSA-Y)

28.07.2017 17:11:23 TSI
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