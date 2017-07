YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tahsin Babaş, "Biz, halkımızın menfaatine elle tutular projeler yapıyoruz"

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, katıldığı radyo programında soruları yanıtladı. Başkan Babaş "Biz, halkın zararına olan hiçbir şeyi yapmadık ta yapmayız da Nasrullah Meydanındaki sıkıntıları çözmek üzereyiz. Esnaflarla bir sıkıntımız yok, meydandaki proje bittiğinde bizlere teşekkür bile edecekler" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Radyo Moni'den Mehmet Eren'in sunduğu Haber Saati programının canlı yayın konuğu oldu. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun önünün çok açık büyük bir il olduğunu belirterek, "Kastamonu, gelişmeye elverişli bir il. Ben, özellikle eski tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan bozulmamış tarihi evlerle süslü olan bölgelerimizi çok önemsiyorum. Buralar bizim için büyük bir değer. Biz, buralarda uzun bir çalışma yaptık ve belirlediğimiz bölgeleri sit alanı içerisine aldık. Buralardaki konakları, tarihi eserleri, kültürümüzü yansıtan yapıları tespit ederek, tek tek restorasyonlarını sağlayarak hayata geçirmeye başladık. Kastamonu, tarihi ve kültürel doku bakımından Türkiye'ye önemli bir yere sahip. Bizde bu eserlerimizi ve yapılarımızı gün yüzüne çıkartmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tarihi ve kültürel dokumuz, bizler için Kastamonu'muz için büyük önem sahip. Gelişmemiz için tarihi ve kültürel dokuya ihtiyacımız var, bizler bunların farkındayız" dedi.



"1400 tescilli konağımız ve yapıtlarımız var"

Kastamonu'da bin 400 civarında tescilli tarihi konak ve yapıtların bulunduğunu ifade eden Başkan Babaş, "Bazı dönemlerde Kastamonu'daki bu tarihi konak ve yapıtlar, yıkılmaya veya yakılmaya çalışılmış. Bunlar yıkmakla yakmakla ünlenen insanlarımız var. Bunlar doğru şeyler değil. Tescil edilmiş tarihi konaklarda artık bir tek çöpü bile kafanıza göre alıp yerini değiştiremiyorsunuz. Yıkılmaya yüz tutmuş, bakımsız konaklarımızı, aslına uygun şekilde yapıp tarihe kazandırmak için yoğun çabamız sürüyor. Onarmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



"Türkiye'nin en büyük konağı Şeyhoğlu Konağını restore ettik"

Türkiye'nin en büyük konağı olan Şeyhoğlu Konağını restore ettirdiklerini belirten Başkan Babaş, "Şuanda bahçesinde de bir proje hazırlamak için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Şeyh Şabanı Veli Caddesinde başlamış olduğumuz sokak sağlıklaştırma projesinde Şeyh Şabanı Veli Caddesi ile Eski Belediye Hizmet binası arasında kalan bölgede de sokak sağlıklaştırması yapacağız. Şimdiye kadar 130 proje hazırladık ve bakanlığımızdan bu projeler karşısında yaklaşık 5 milyon liralık bir ödenek sağladık. Bundan sonrada proje hazırlamaya devam edeceğiz ve hazırladığımız projeler karşısında bakanlıklarımızın destekleri de devam edecek inşallah. Bir konağın onarılması, projesi hazırlanması, ödeneğinin hazırlanması 2 yıl sürüyor. Betonarme bina gibi bugün temelini atıp 6 ay sonra bitiremiyorsunuz. Tescilli binaların onarılması, restore ettirilmesi kolay değil. Uzun ve meşakkatli bir zaman alıyor" şeklinde konuştu.



"Biz, halkımızın menfaatine elle tutular projeler yapıyoruz"

Nasrullah Meydanı projesinin, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül almış bir proje olduğunu hatırlatan Başkan Babaş, "Biz, belediye olarak ödül almış olan o projeyi hayata geçirmek için başlamıştık. Her zaman hazırladığınız bir projede illa sorunlar olur. Bisiklet Yolunda da sorun çıktı. Nasrullah Meydanındaki esnaflar, geçimlerini buradan sağlıyor. Hayatlarını buradaki kazançlarıyla idam ettiriyorlar. Tabii ki kolay değil. Oradaki arkadaşlara belirli bir süre tanıdık. İşyerlerini taşımaları konusunda yardımcı oluyoruz. Bizim, çalışmaları başlamak için her şeyimiz hazır. Esnaflarımızı bekliyoruz şuanda. Şehir Parkına başladığımız zaman bizlere tepki gösterenlere projenin bitmesini bekleyin dedik. Şuanda o bölgedeki insanlar, bizlere memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Çünkü biz, elle tutular başarılı projeler hazırlıyoruz, halka yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biz, halkın zararına olan hiçbir şeyi yapmadık ta yapmayız da Nasrullah Meydanındaki sıkıntıları çözmek üzereyiz. Esnaflarla bir sıkıntımız yok, meydandaki proje bittiğinde bizlere teşekkür bile edecekler"



"Kasaplar Halindeki projede yüzde 60'ı razı, yüzde 40'ı razı olmuyor"

Nasrullah Meydanı projesi hakkında detaylı bilgiler veren Tahsin Babaş, "Biz, üç yıldır söylüyoruz. Biz bu arkadaşlarla anlaşırız. Yakın bir zamanda onlara yeni bir iş yerleri bulmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Boşalttıklarında iki aylık kısa bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Proje bittiği zaman lavabonun da bütünlük halin ortaya çıkmış olacak. Biz halkın zararına olacak hiçbir şey yapmadık, yapmayız da. Nasrullah Meydanı projesini de çözmek üzereyiz. Kasaplar Hali'nde iki yıl uğraştım yüzde 60 razı yüzde 40'ı razı olmuyor arkadaşlarımızın. Hemen hemen hepsinin kendi mülkiyeti, bizim amacımız yardımcı olarak şehrin önünü açmak. Herkesin metre karesine metre kare yer yaptırdık projelerde. Nedense bu konuda bir birlik oluşmadı. Şu anda iyileştirme yapacağız. Belediye olarak nasıl Aşir Efendi Hanına proje yaptıysak, kanunların dediği ölçüde şehri güzelleştirmek adına çalışmalarımızı yapacağız. Adalet Caddesini bir kuruş para almadan yaptık. Buralarında düzenlemesini yaparız. Proje yapmak için bile izin aldık. Çalışmaları onların izni ile yaptık. Yapım işine karar verecek onlardır" ifadelerini kullandı.



"Gelen turistleri şehrimizde memnun etmemiz lazım"

Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı arasında birleştirme projesine katılmadığını söyleyen Başkan Babaş, "O zaman meydanlar karışır, bütün güzelliğini kaybeder. Oralarda tarihe dokuya uygun olmalı. Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Meydanı olarak kalmalı, Nasrullah Meydanı, Nasrullah Meydanı olarak kalmalı. Kastamonu'nun kültürünü, tarihini yansıtan yerler yapılsın. Gelen turistlerin memnun etmemiz lazım. Alt yapımız neyi kaldırıyorsa o kadar yapılması lazım. Seyrantepe'nin şuanda yolu yapılıyor ve turizm odaklı çalışıyoruz. Tahminen 15 Ağustos'tan sonra açılışa hazır hale gelecek; Seyrantepe yolu batı çevre yolundan dümdüz bir yol. Çevre yolundan gelen turist otobüslerini Seyrantepe otoparkına alacağız. Planlama yaparak şehrin bütün her yerini gezdireceğiz. Özellikle İsmail Bey Camisi. Biz bu işi belediye olarak ayarlayacağız. Seyran Tepe'nin önündeki boşluğa teleferiğin temelini Cumartesi günü saat 10.00'da atıyoruz. Bizim yaptığımız teleferik Kastamonu'nu tarihi kültürel dokusuna zarar vermeyecek" dedi.



"Çeşme ve türbelerin onarımına devam ediyoruz"

Kastamonu'nun hızla gelişim gösterdiğine işaret eden Başkan Babaş, şöyle konuştu: "Akmescit Mahallesinde bir konak satın aldık, orayı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü ile Kadın Sığınma Evi olarak hazırlıyoruz. Çeşme ve türbelerin onarımına devam ediyoruz. Atıl vaziyetteki iş merkezlerin yeniden canlandırması projesinde Topçuoğlu İş merkezinde ön görüşmeleri yaptık. Olukbaşı Camisi özel projeydi. Bitirdik halkımızın kullanıma açtık. Uçak Kafe projesinde sona geldik, o bölgeyi canlandırma açısından güzel bir proje. İnsanlarımızın Kastamonu'ya geldiğinde boş zamanlarında Kastamonu'yu seyredebileceği bir alan oluşturduk. Bunu da yakın zamanda faaliyete geçiyoruz. Çocuk Trafik Eğitim parkurunda yüzlerce çocuğumuzun eğitim aldığı bir yer haline getirdik. Kuzeykent Kapalı Giyim Pazarının önüne de Galericiler Sitesini ekledik. Kongre ve miting alanı. Vatandaşlarımı dinlemek zorundayım. Benim dediğim doğrudur diye bir şey yok. Kastamall için spekülasyon yapmayalım. Modem bir alışveriş merkezi olacak. Her şey dört dörtlük devam ediyor. Oranın yerine bize 5,5 milyon para verdi. 10 milyonu geçen bir bedel. Ödedi ve proje yüz otuz milyonluk. 2019 sonlara doğruda bitmesi planlanıyor. Kuzeykent'in girişine Kültür, Spor ve Engelsiz Yaşam Merkezi yaklaşık maliyeti 42 milyon lira. Bu projeye finans arıyoruz. Bu proje hem üniversiteyi hem Kastamonu'yu ayağa kaldıracak. Toplu konut için bir yer planımız var ilerleyen günlerde. Macera Parkı projemizin de insanların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Son olarak Ömer Halis Demir Parkı çok aktiviteli bir park oldu. Şehir otoparkım bitirdik. Ana cadde de" trafiği kaldırıyorum. Kastamonu'da olmayan yok. Kastamonu hızla gelişiyor. Kamyon ve tır kullanan arkadaşlarımız mahalle aralarına çekmeyin arabanızı, tır garajı yaptık oraya çekin arabalarınızı"

28.07.2017 17:16:03 TSI

